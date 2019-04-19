ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması
GeriDünya ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
19.04.2019 - 03:54, Son Güncelleme:

ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den Türkiye ve F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin, "Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor." dedi. Shanahan ayrıca, "(Türkiye'ye) Müşterek taaruz uçağını (F-35) teslim ettiğimizde onu ziyaret etmek istediğimi söyledim." diye konuştu.

Arnavutluk Savunma Bakanı Otla Xhaçka ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir ara gelen Shanahan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Milli Savunma Bakanı Akar ile gerçekleştirdiği görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki konulara ilişkin bir ilerleme kaydedip kaydetmediğine yönelik soruya Shanahan, şu yanıtı verdi:

"Kaydettim. Bakan Akar, yani onlar (Türkler) stratejik bir ortaktır ve her zaman halletmemiz gereken zorluklar olacaktır. Onun için hazır buradayken oturup konuştuk. Onunla görüşmek hoşuma gidiyor. Bu da o görüşmelerden biriydi herhangi bir not yok. Nerede tıkandık, nasıl çıkarız gibisinden bir şeydi ve ben şunu ifade ettim; biz pozisyonlardan ziyade menfaatlere odaklandık."

Shanahan ayrıca, "(Türkiye'ye) Müşterek taaruz uçağını (F-35) teslim ettiğimizde onu ziyaret etmek istediğimi söyledim." diye konuştu.

Bakan Akar, Amerikan Türk Konseyi (ATC) 37. Yıllık Konferansı kapsamında Washington'a gerçekleştirdiği ziyarette, salı günü Shanahan ile görüşmüştü.

TÜRKİYE İLE GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİ

Diğer taraftan, gün içinde Pentagon'da düzenlenen basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgenin Türkiye tarafından kontrol edilmesi konusundaki bir soruya Pentagon Sözcüsü Charles E. Summers, toplantı sonrası yazılı yanıt verdi.

Summers, "Türkiye-Suriye sınırındaki güvenlik kaygılarına yönelik Türkiye ile yoğun görüşmelere devam ediyoruz. Bugüne kadarki görüşmelerimiz verimli geçti. Kuvvetlerimizi çekerken koalisyonla beraber Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı olarak yenilmesini sağlayacağımıza ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir güç boşluğunu engellemek, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını ele almak ve DEAŞ ile mücadelede ortaklarımızı korumak dahil Başkan'ın (Donald Trump) Suriye'deki diğer hedeflerine de ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

AP'den Çin'e çağrı

"Gambiya her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır"

Ülke şokta! 13 ölü, 142 kayıp

Almanya'da 467 Neonazi ortadan kayboldu