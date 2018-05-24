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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
24.05.2018 - 19:30, Son Güncelleme:

ABD'den Türkiye açıklaması: Umarım sonunda iki NATO müttefiki...

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'den Türkiye açıklaması: Umarım sonunda iki NATO müttefiki...

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmede Suriye'nin kuzeyine ilişkin sorunların hallolmasını umut ettiğini belirterek, "Umuyorum ki Türk Dışişleri Bakanının ziyareti sırasında bu konuyu çözeriz ve böylece iki NATO müttefiki olarak risk yaratacak şekilde birbirimize yaklaşmayız” dedi.

Çarşamba günü ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda Trump yönetiminin 2019 bütçe teklifine ilişkin sunum yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün de Senato Dışişleri Komisyonu’nun aynı konulu oturumunda konuştu. Temsilciler Meclisi’ndeki gibi Senato’daki oturum da yaklaşık 3.5 saat sürdü. Senatörlerin Pompeo’ya yönelttikleri sorular arasında yine Türkiye ile ilişkiler de vardı.

BRUNSON’IN TUTUKLULUĞU YANLIŞ

Proje ortağı olduğu halde Türkiye’ye F-35 savaş uçağı teslimatını engellemek için geçen ay Senato’ya yasa teklifi sunan üç senatörden biri olan Jeanne Shaheen, Pompeo’ya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede Türkiye’de FETÖ davasından tutuklu Pastör Andrew Brunson konusunu gündeme getirip getirmeyeceğini sordu.

Pompeo Brunson sorusuna şöyle yanıt verdi: ‘Göreve geldiğimden beri üç hafta içinde Türk Dışişleri Bakanı ile sanırım iki kere görüştüm ve her defasında onların Andrew Brunson’ı geri göndermesi gerektiğini söyledik. Bu yanlış, adaletsiz ve ahlak dışı. Bugüne kadar bu konuda bir başarı elde edemedik ama bunun üzerinde gayretle çalıştığımızdan emin olabilirsiniz.’

S-400’LERİ  ALMAMALARINI İSTİRHAM ETTİK

Kongre’nin Brunson ve Rus yapımı S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını savunan senatörlerden olan Shaheen’in Pompeo’ya yönelttiği sorulardan biri de S-400’ler konusunda Çavuşoğlu’na ne söyleyeceği oldu. Aynı Brunson meselesi gibi bu konuyu da Çavuşoğlu ile önceki görüşmelerinde gündeme getirdiğini belirten Pompeo, gelecek görüşmede de bunu konuşacaklarını kaydetti. Pompeo, ‘Bildiğiniz sebeplerden dolayı onlardan S-400’leri almamalarını istirham ettik’ dedi.

BİR HEYET ANKARA’DA YA DA GİDECEK

Pompeo, Türkiye ile çözüm bulmaya çalıştıkları konuların başında Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde – Afrin’deki ve Menbiç etrafındaki – eylemlerinin geldiğini hatırlattı. Pompeo şöyle devam etti; ‘Selefim bir yol haritası başlatmıştı. Bunun detayları üzerindeki çalışma devam ediyor. Sanıyorum şu anda Ankara’da bir heyetimiz var ya da bu hafta gidiyor. Umuyorum ki Türk Dışişleri Bakanının ziyareti sırasında bu konuyu çözeriz ve böylece iki NATO müttefiki olarak risk yaratacak şekilde birbirimize yaklaşmayız.’

İZİN VERİYORLAR ANCAK EĞİLİM YANLIŞ

Suriye’deki Türklerin ABD’nin bazı çabalarına destek olduğu alanlar olduğuna değinen Pompeo, ‘Hala beraber çalışabildiğimiz bazı cepler var. Oradaki üslerini kullanmamıza hala izin veriyorlar. Yani Savunma Bakanlığımız açısından çok önemli unsurlar var. Ancak eğilim yanlış. S-400’lerin gerçekten Türkiye’ye gelmesi hem bizimle Türkiye arasında hem de NATO ile Türkiye arasında çok boyutlu sorunlara neden olacaktır’ diye konuştu.

YANLIŞ İFADE ETTİM TÜRKİYE HALA NATO ÜYESİ

S-400’lerin teslimatının yaratacağı sıkıntıları açık biçimde anlatmak için diplomatik olarak bastırdıklarını anlatan Pompeo, bunu yaparken de Ankara’ya alternatifler sunduklarını ekledi. Pompeo şu ifadeleri kullandı: ‘Meşru savunma ihtiyaçları için seçenek sunmaya çalışıyoruz. Onların geri dönmelerini sağlayacak şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Dünkü oturumda eğer ‘NATO’ya yeniden katılmaları demişsem’ yanlış ifade etmişim. Şüphesiz ki Türkiye hala bir NATO üyesi. Eylemlerinin de NATO’nun öncelikli hedefleriyle daha uyumlu olmasını umut ediyorum.’

ERİŞİM KAPASİTESİ HALA TARTIŞILAN BİR KONU

Türkiye’nin S-400’leri gerçekten almaları teslim almaları durumunda F-35 savaş uçaklarının teslimatının nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine ise Pompeo, Türklerin F-35’lere erişim kapasitesinin hala aktif olarak tartışılmakta olan bir konu olduğunu söylemekle yetindi.

 

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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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