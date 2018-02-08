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    ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal destek!

    Hurriyet.com.tr - Fotoğraflar: AFP
    08.02.2018 - 00:23 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile ABD arasında yaşanan Menbiç geriliminin gölgesinde, ABD ordusundan üst düzey bir isim Menbiç’i ziyaret etti.

    ABD'nin DEAŞ'la mücadele koalisyonundaki en üst rütbeli asker olan Korgeneral Paul E. Funk, Menbiç'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin DEAŞ'ın yenilgisinin kalıcı hale getirilmesini sağlamak için burada bulunduğunu ve bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

    ABDden terör örgütü YPGye skandal destek

    Associated Press'in (AP) haberine göre; TSK'nın Afrin harekâtından endişe duyup duymadığını yönündeki soruya ise Funk şu yanıtı verdi: "Endişe duymuyorum. Görev tanımımda endişe duymak yok, benim işim savaşmak."

    ABDden terör örgütü YPGye skandal destek

    Funk, ana omurgasını PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin liderliğine güvendiğini de sözlerine ekledi.

    Öte yandan AP haber ajansı, ABD askerlerini, Menbiç’teki Amerikan karakolundan Türkiye sınırına bakarken yansıtan bu fotoğrafı servis etti.

    ABDden terör örgütü YPGye skandal destek

    Ankara, ABD'ye terör örgütü PKK bağlantılı PYD/YPG güçlerinin kontrolündeki Menbiç'ten çekilme çağrısı yapıyor.

    Etiketler: terörist
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