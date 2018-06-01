ABD'den tepki çekecek karar: Veto etti
Kuveyt’in BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Gazze ile ilgili karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.
Ancak,10 oy almayı başaran tasarı BM Genel Kurulu’na taşınabilecek. İsrail’in sınırında Filistinlilerin protesto gösterisi sırasında attıkları taşlara karşılık gerçek mermiler kullanması üzerine adeta bir katliam yaşanmıştı. Çok sayıda Filistinlinin yaşamını kaybettiği olay sonrasında Konsey’in geçici üyelerinden Kuveyt, Filistinli sivillerin İsrail saldırılarından korunması için BM gücü gönderilmesini istemişti.
10 EVET, 4 ÇEKİMSER
10 evet, 4 çekimser oya karşı ABD’nin tek başına hayır oyu kullanmasıyla veto edilen karar tasarısına İngiltere’den de eleştiri geldi. Çekimser oy kullanan İngiltere, tasarıda oyaylarda sorumluluğu bulunduğunu ileri sürdüğü Hamas’a yönelik bir ifadeye yer verilmemesi üzerine tasarıya destek vermediğini belirtti. Ancak, veto hakkını da ABD gibi kullanmadı. Tasarının konsey’de dokuzdan fazla oy alması sayesinde aynı karar tasarısı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na taşınarak ABD’nin vetosu etkisiz hale getirilmesi bekleniyor.
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