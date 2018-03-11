ABD'den tehdit gibi açıklama: 'Esad kimyasal kullanırsa...'
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'de Beşar Esad rejiminin tekrar kimyasal silah kullanması durumunda bunun 'onlar için oldukça akılsız bir karar' olacağını söyledi. ABD geçen sene Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullanması üzerine El Şayrak hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti
ABD Savunma Bakanı James Mattis, Suriye'nin tekrar kimyasal silah kullanması ihtimaline karşı sert bit uyarıda bulundu..
Mattis, Esad'ın tekrar kimyasal silah kullanması durumunda bunun oldukça 'akılsızca' atılmış bir adım olacağını söyleyerek, ABD'nin bu ihtimale karşı Suriye'yi tekrar vurabileceğini hatırlattı.
ABD GEÇEN SENE VURMUŞTU
ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'te kimyasal silah kullanması üzerine geçen sene Nisan ayında El Şayrak hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye operasyon talimatını bizzat verdiğini açıklamıştı.
Ayrıntılar geliyor...
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle