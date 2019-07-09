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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya HaberleriABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay
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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
09.07.2019 - 08:48, Son Güncelleme:

ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay

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ABD'den Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay

ABD yönetimi, Tayvan'a 2,2 milyar dolarlık silah satışına onay verdi.

Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirdi.

Buna göre, Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 adet Amerikan M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülüyor.

Ayrıca, söz konusu pakete çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu belirtildi.

Bilgilendirmede, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı belirtilirken, bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

Çin'in kendisine ait bir eyalet olarak gördüğü Tayvan'ın uzun zamandır ana silah tedarikçisi durumunda olan ABD, resmi olarak bu ülkeyi tanımamasına rağmen savunma amaçlı silah satıyor.

Tayvan Başkanlık Sözcüsü Chang Tun-han, silah satışına ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, ülkesinin silah alımını hızlandıracağını ve ABD ile askeri anlamda "daha yakın bir ilişki" kuracağını kaydetmişti.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

Satışı onaylanan silahları, Amerikan General Dynamics Corp ve Raytheon firmaları üretiyor.

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