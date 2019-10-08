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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den tarihi hamle: Üsler boşaltıldı... Çekiliyorlar

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ABD’den tarihi hamle: Üsler boşaltıldı... Çekiliyorlar

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik askeri harekâtı öncesi ABD’den çok kritik bir hamle geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında önceki akşam gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray “Türkiye, yakın zamanda Suriye’nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dâhil olmayacak ve DEAŞ’ın bölgesel ‘hilafetini’ bozguna uğratan ABD güçleri bu bölgede bulunmayacak” ifadesini kullandı. Açıklamada “ABD hükümeti, yakalanan DEAŞ’lıların büyük kısmının geldiği Fransa, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine mahkûmları geri alması konusunda baskı yaptı ancak istemediler. Türkiye bundan böyle, ABD’nin son iki yıldır bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak” denildi.

Trump-Erdoğan görüşmesi ve Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından dün sabah saatlerinde ABD unsurları, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ve Resulayn’dan çekilmeye başladı.

ABD’den tarihi hamle: Üsler boşaltıldı... Çekiliyorlar

TRUMP’A İÇERİDEN TEPKİ

ABD Başkanı Trump’ın eski DEAŞ Özel Temsilcisi Brett McGurk, Trump’ın kararına tepki göstererek “Beyaz Saray’ın açıklamaları sahadaki gerçeklerle örtüşmüyor” dedi.

Trump’ın kendi partisi içindeki en önemli destekçilerinden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da karara tepki gösterdi. Graham, bu kararın geri çekilmesi için ABD Senatosu’na bir tasarı sunacağını açıklarken Twitter’dan da “Eğer basındaki haberler doğruysa, bir felaket meydana gelmek üzere” mesajını paylaştı. Graham, ayrıca Suriye’ye girmesi ve Kürtlere saldırması durumunda Türkiye’nin NATO üyeliğini askıya almayı önereceklerini açıkladı.
ABD’nin eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi Nikki Haley, “Türkiye dostumuz değil” etiketini kullandığı mesajında, “Müttefiklerimizin bizi desteklemesini bekliyorsak biz de aynısını yapmalıyız. Kürtler İŞİD’e karşı başarımızda araçtı. Onları ölüme terk etmek büyük bir hata” ifadelerini kullandı.
Senator Chris Van Hollen, “Kürtler, Türkiye yapmazken İŞİD’e karşı savaşta bizimleydi. Trump’ın onlara ihanet etme kararı vicdansız. Kongre, eğer Kürtlere saldırırsa Türkiye’nin ağır bir bedel ödeyeceği konusunda net olmalı” dedi.

SDG: SIRTIMIZDAN BIÇAKLANDIK

Terör örgütü YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Twitter hesabından ABD’nin bazı bölgelerden çekilmesine tepki gösterdi. SDG sözcüsü Mustafa Bali, “ABD güçleri sorumluluklarını yerine getirmedi ve bölgenin savaş alanına dönmesine izin vererek sınırdan çekilmeye başladı” dedi. Sözcülerden Kino Gabriel ise ABD’nin kendilerine güvence verdiğini ancak SDG’yi sırtından bıçakladığını belirtti.

18 ÜS, 2 BİN ASKER

ABD’nin Suriye iç savaşına dahli, Eylül 2014’te terör örgütü DEAŞ’a hava saldırılarıyla başlamıştı. ABD, Suriye’de DEAŞ’a karşı terör örgütü YPG/PKK’yı kara gücü olarak konumlandırdı. Başlayan hava desteğiyle YPG/PKK, Ocak 2015’te Aynularab’dan (Kobani), Haziran 2015’te Tel Abyad’dan DEAŞ’ı çıkararak buraları işgal etti. Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kuran ABD, 2 bin civarı askeri personel bulunduruyordu.

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