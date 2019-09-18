ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı
GeriDünya ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.09.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den Suudi Arabistan'a seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'da sivil hedeflere yönelik terör ile füze ve drone saldıları tehdidi dolayısıyla vatandaşlarını Suudi Arabistan'a seyahat konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, ABD vatandaşlarına, terörizm ve silahlı çatışma nedeniyle Suudi Arabistan'ın Yemen sınırına 50 mil (80 km) mesafeye kadar seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu.

Seyahat duyurusunda, terörist grupların, Suudi Arabistan'da olası saldırılar planlamaya devam ettiği belirtilerek, teröristlerin turistik yerleri, ulaşım merkezlerini, alışveriş merkezlerini ve yerel hükümet tesislerini hedef alarak saldırı yapabileceği kaydedildi.

Suudi Arabistan'a düşman bölgesel aktörlerin, ülke genelinde kritik altyapı, askeri tesisler, havaalanları ve enerji tesisleri ile Kızıldeniz nakliye rotasındaki gemiler gibi çeşitli hedeflere yıkıcı ve bazen öldürücü saldırılar düzenledikleri belirtilen duyuruda, Riyad, Yanbu, Cidde'ye yakın bölgeler, Abha'daki sivil havaalanı, güneydeki askeri tesisler ve belirli petrol ve doğalgaz tesislerinin son saldırı hedeflerine örnek olarak verilebilebileceği ifade edildi.

Öte yandan, İran'ın Yemen'de Husilere ve diğer bölgesel vekil gruplara, drone, füze ve roketler dahil olmak üzere silah tedarik ettiğine işaret edilerek, Husilerin, Suudi Arabistan'daki yerlere saldırı planlamayı ve yapmayı sürdüğünün altı çizildi.

İran destekli gruplarla ilgili şiddetin önemli tehdidi temsil ettiğine dikkat çekilen duyuruda, askeri üslerin yakınında yaşayan ve çalışan ABD vatandaşları ile özellikle Doğu Bölgesi ve Yemen sınırına yakın bölgelerdeki kritik sivil altyapının füze ve drone saldırı riskinin arttığını bildirdi.

SUUDİ ARAMCO PETROL TESİSLERİNE SALDIRI

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen saldırıların ardından yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmamıştı. Husiler ise yaptıkları yazılı açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İran'dan flaş Suudi Arabistan açıklaması: Saldırı bir ikaz
Türk-Amerikan ilişkileri ABD Kongresinde tartışıldı
AB'den İsrail'e uyarı
İspanya 10 Kasım'da erken seçime gidiyor