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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
25.10.2019 - 08:46, Son Güncelleme:

ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

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ABD'den Suriye'deki petrolün korunması için hazırlık

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Savunma Bakanlığının Suriye'deki petrol kaynaklarını korumak için plan hazırlığında olduğunu belirtti.

Beyaz Sarayda ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mike Milley ile yapılan brifinge katılan 10 senatörden biri olan Linsdey Graham, brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Graham, Suriye'deki petrol kaynaklarının korunması gerektiğine vurgu yaparak, "Genelkurmay Başkanı Milley, Suriye'nin belirli bölgelerindeki petrolün DEAŞ veya İran'ın eline geçmesini önleyebileceğimiz bir plan hazırlıyor." dedi.

Graham, planla alakalı detaylı bir bilgi paylaşmazken, ABD medyasında yer alan haberlere göre söz konusu petrol sahalarının korunması için 30 Abrams tankından oluşan zırhlı bir tugayın gönderileceği ileri sürüldü.

Söz konusu planın gerçekleşmesi durumunda bölgede Rusya ve Suriye rejimine karşı ABD'nin ateş gücünde önemli bir artış sağlanmış olacak.

PENTAGON: ASKERİ TAKVİYE YAPILACAK

Konuyla ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada da Savunma Bakanı Mark Esper'in DEAŞ ile mücadelenin Suriye'de devamı konusunda Başkan Donald Trump'a gerekli konularda tavsiyelerde bulunacağı ifade edildi.

Açıklamada, şu ifade edelere yer verildi:

"ABD ve ortaklarının DEAŞ'a karşı elde ettiği en önemli kazanımlardan biri DEAŞ'ın önemli bir gelir elde ettiği Suriye'nin doğusunda petrol yatakları idi. Bu petrol yataklarının DEAŞ veya diğer istikrar bozucu aktörlerin eline geçmesini engellemek için ABD olarak, SDG ortaklarımızla koordineli bir şekilde Suriye'nin kuzeydoğusundaki pozisyonumuzu ek askeri unsurlarla tahkim edeceğiz. DEAŞ'ın ortaya çıkmaması için gelir akışını durdurmamız gerekir."

Gün içinde ABD medyası Pentagon'un Deyrizor'daki petrol yatakları bölgesine 30 tank ve bu araçlara bağlı askeri personel sevk edeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkilisi ise gönderilecek asker ve kuvvetlerin neler olacağı konusunda henüz bir karara varmadıklarını belirtti.

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