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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
18.08.2019 - 09:02, Son Güncelleme:

ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü

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ABD'den Sudan'daki Anayasal Bildiri anlaşmasına övgü

ABD yönetimi, Sudan'da Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'yi imzalayan askeri yönetim ile sivil muhalif koalisyonu tebrik etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Sudan'da nisan ayından bu yana süren otorite krizini resmen bitiren Geçici Sivil Yönetim düzenlemelerini içeren Anayasal Bildiri'ye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Anayasal Bildiri'min imzalanlanmasından dolayı tarafları tebrik ettiklerini belirten Ortagus, Sudan'da sivil geçici bir hükümetin kurulması niteliğini taşıyan bu adımdan dolayı memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Ortagus, ayrıca Afrika Birliği ve Etiyopya'ya söz konusu anlaşmanın sağlanması konusunda ara buluculukları için teşekkür ederek, ABD yönetiminin bu çabaları takdirle karşıladığını vurguladı.

"20 AĞUSTOS’TA BİR BAŞBAKAN ATANMASINI UMUYORUZ"

Morgan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG), ileriye dönük önemli bir adım attı. Artık, 19 Ağustos’ta bağımsız bir konseyin yemin etmesini ve 20 Ağustos’ta bir başbakan atanmasını umuyoruz. ABD, tüm Sudan vatandaşlarının haklarının korunmasını ve özgür ve adil seçimlerin sağlanmasını isteyen Sudan halkınına desteklerini sürdürmeye devam edecektir."

ANAYASAL BİLDİRİ

Sudan'da, AGK ile sivil muhalif koalisyon ÖDBG arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri için imzalar atıldı.

Bu anlaşmaya göre, yarın AGK lağvedilip, Devlet Başkanlığı Konseyi oluşturulacak.

Konseyi oluşturacak 6 sivil, 5 asker üye 19 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlayacak.

Yeni konsey tarafından 20 Ağustos'ta başbakan atanacak. Kabine üyelerinin 28 Ağustos'ta açıklanması, konseyin onayının ardından 31 Ağustos'ta da yemin ederek çalışmalarına başlaması bekleniyor.

1 Eylül'de Devlet Başkanlığı Konseyi ile kabinenin ilk toplantısını yapması, Devlet Başkanlığı Konseyi, başbakan ve bakanlar kurulunun belirlenmesinin ardından üç ayda parlamentonun oluşturulması öngörülüyor.

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