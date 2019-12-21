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Hurriyet.com.tr / Dış Haberler
21.12.2019 - 17:28, Son Güncelleme:

ABD'den son dakika Libya açıklaması

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ABD'den son dakika Libya açıklaması

ABD'li yetkili, Washington yönetiminin BM'nin de kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak tarafsız olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili Rus paralı askerlerin sahada olmasıyla çatışmaların daha da kanlı bir hal aldığını belirtti.

Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu aktararak iki tarafa da şiddeti düşürme çağrısında bulundu.

 

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