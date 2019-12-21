ABD'den son dakika Libya açıklaması

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili Rus paralı askerlerin sahada olmasıyla çatışmaların daha da kanlı bir hal aldığını belirtti.

Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden General Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu aktararak iki tarafa da şiddeti düşürme çağrısında bulundu.

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