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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.09.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

ABD’den Snowden’ın kitabına dava

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ABD’den Snowden’ın kitabına dava

ABD Adalet Bakanlığı, 2013 yılında devlete ait gizli bilgileri sızdırdığı iddiası ile aranan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden’ın yeni çıkan kitabı hakkında “gizlilik anlaşmasını ihlal eden bilgiler içerdiği" gerekçesi ile dava açtığını duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, bugün Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sözleşmeli çalışanı Edward Snowden hakkında, CIA ve NSA ile yaptığı gizlilik anlaşmasını ihlal ederek yayımladığı "Permanent Record" (Kalıcı Kayıt) başlıklı kitabından dolayı dava açmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Davanın amacının kitabın basım veya dağıtımını engellemeye yönelik olmadığına işaret edilen açıklamada, “ABD hükümeti, Snowden'ın imzaladığı gizlilik anlaşmalarını ihlal ederek, kitabı basımdan önce söz konusu kurumlara inceleme için göndermemekle suçlanmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında dava dosyasında kitabı yayımlayan yayınevinin de isminin davalılar arasında yer aldığı kaydedildi.

Snowden'ın anılarını yazdığı "Permanent Record” adlı kitabı bugün piyasaya çıktı.

Rusya'da yaşayan CIA ve NSA eski çalışanı Snowden, CBS televizyonuna verdiği mülakatta adil yargılama garanti edilirse ülkesine dönmek istediğini söylemişti.

SNOWDEN SIZINTILARI

Edward Snowden'ın 2013'te kamuoyuna açıkladığı gizli belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

Belgeler, NSA'nın ayrıca ABD'nin yurt dışı misyonlarda organize ettiği gizli birimler yoluyla yabancı ülkelerin hükümet binalarını gizlice dinlediğini ve kayıtlar tuttuğunu göstermişti.

Snowden'ın sızdırdığı kurum içi belgeler, Amerikan istihbaratının Almanya Başbakanı Angela Merkel'in telefonunu dinlediğini açığa çıkarmış, bu olay iki müttefik ülke arasında krize sebep olmuştu.

2013'te sızdırdığı belgelerle ABD'nin İngiliz istihbaratıyla dünya genelinde dinleme faaliyetleri yürüttüğünü de ortaya çıkaran Snowden, 2013 yılından beri geçici oturma izniyle Rusya'da yaşıyor ve Fransa'nın kendisine sığınma hakkı vermesini istiyor.

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