ABD’den skandal Türkiye kararı

Komisyonda 4’e karşı 18 üyenin oyuyla kabul edilen tasarı bir sonraki aşamada Senato Genel Kurulu’nda görüşülecek, ancak tarih henüz net değil. Ağırlıklı olarak Türkiye’nin Suriye operasyonunu hedef alan tasarı kapsamında, üst düzey Türk yetkililerin yaptırım listesine alınması ve Türkiye’nin Suriye’de kullanması muhtemel silahların satışının yasaklanması öngörülüyor. Rusya’dan S-400 sistemi alınması sebebiyle yaptırım uygulanması da tasarının diğer bölümünü oluşturuyor.

‘UÇAKLAR AYRILMAYACAK’

Oylamadan önce Amerika’nın Sesi Türkçe’ye konuşan Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Jim Risch, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze hava savunma sistemi alımı nedeniyle çok sabır gösterdiklerini söyleyerek, “Artık yolun sonuna gelindi. Parti sona erdi” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyaretinde Beyaz Saray’da görüştüğü senatörlerden olan Risch, Beyaz Saray’da müzakerelerin sürdüğü söylendiği için olası yaptırımların askıya alındığını belirterek “Ama Erdoğan dönüş yolunda S-400’lerden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Hayal kırıklığına uğradım. ‘Tasarıyı getirme zamanı’ dedim” ifadelerini kullandı. Risch, Türkiye’nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla ilgili de “Türkiye 115 adet sipariş verdi. 5’i hazır, parası ödendi bekliyor. S-400 Türkiye’de olduğu sürece bu uçaklar ABD’den ayrılmayacak” dedi.