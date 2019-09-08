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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.09.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

ABD'den 'sınırı aştınız" uyarısı

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ABD'den 'sınırı aştınız" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü artıramayacağını vurgulayarak, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Taliban'la müzakereleri askıya alma" kararının arkasında olduklarını söyledi.

Amerikan medyasına konuşan Pompeo, Taliban'ın 1 Amerikan askerinin ve 10'dan fazla sivilin ölümüne neden olan son saldırıyı düzenleyerek "sınırı aştığını" savundu.

ABDden sınırı aştınız uyarısı

Pompeo, Taliban'ın düzenlediği saldırılarla elindeki pazarlık gücünü hiçbir şekilde artıramayacağına dikkati çekerek, "Terörü müzakere pozisyonlarını güçlendirmek için kullanmaya çalıştılar. Taliban sınırı aştı. Umarım aklıselim galip gelir, gerisi Taliban'a kalmış." şeklinde konuştu.

Müzakerelerin yeniden devamına ilişkin sürecin Taliban'ın bundan sonraki adımlarına bağlı olduğunun altını çizen Pompeo, süreci yakından takip edeceklerini belirtti.

Pompeo ayrıca Taliban'la varılan uzlaşmanın maddelerinden birinin, Taliban'ın El Kaide olan bağını tamamen koparması olduğunu ancak örgütün bu vaadini yerine getirmediğini ifade etti.

ABDden sınırı aştınız uyarısı

TRUMP MÜZAKERELERİ DURDURMUŞTU

ABD Başkanı Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil'deki son saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu açıklamıştı.
Trump ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de bugün yapılması planlanan gizli görüşmelerin de iptal edildiğini duyurmuştu.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de geçen hafta diplomatik misyonların bulunduğu semt yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

ABD Talibanla devam eden barış görüşmelerini durdurdu
ABD Taliban'la devam eden barış görüşmelerini durdurdu
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