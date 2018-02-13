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    ABD'den 'PKK ordusu' itirafı: Patlayıcı uzmanı da eğitiliyor

    WASHINTON/AA
    13.02.2018 - 01:55 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Başmüfettişliği raporunda ABD destekli SDG ismini kullanan PYD/PKK’nın Suriye’de “iç güvenlik gücü”, “sınır güvenliği gücü” ve “patlayıcı uzmanı” eğitmeye başladığı ve terörle mücadele güçlerini tekrar şekillendirmeyi planladığı bildirildi.

    Geçen yıl Ekim-Aralık aylarına ilişkin Başmüfettişlik raporunda ABD’nin Suriye’deki asker sayısının dört kat artırarak 2 bin civarına çıkardığı ifade edilirken ABD’nin Suriye’de toplam 12 bin 500 civarında asker eğittiği ve bunun 11 binden fazla kısmının SDG (PYD/PKK paravanı) kuvvetlerinden oluştuğu belirtildi.

    Raporda “Savunma Bakanlığı, ABD ordusunun SDG’yi teçhizatlandırdığı ancak özellikle de YPG’nin kendilerine verilen silahları doğru amaçlarla kullandığından emin olmak için YPG’ye verilmek üzere işaretlenen ekipman ve malzemeleri takip ettiğini bildirdi.” ifadelerine yer verildi.

    PATLAYICI UZMANLARI EĞİTMEYE BAŞLADI

    Pentagon’un PYD/PKK’nın paravanı SDG güçlerini DEAŞ’tan alınan alanların güvenlik ve istikrarını sağlamak üzere eğitimden geçirdiği ifade edilen raporda şu ifadeler kullanıldı:

    “SDG iç güvenlik kuvvetleri, sınır güvenlik kuvvetleri, patlayıcı uzmanları eğitmeye başladı ve terörle mücadele kuvvetlerini tekrar yapılandırmak üzere planlar yaptı.” Raporda SDG adını kullanan PYD/PKK'nın 3 binden fazla sözde Rakka İç Güvenlik Kuvveti eğittiği belirtildi.

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    ABD Suriye’de PYD/PKK’nın öncülüğünde 30 bin kişiyi bulacak bir “Sınır Koruma Birliği” ve “Kuzey Suriye Ordusu” kurmaya hazırlandığını duyurmuştu. 

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    Kısa bir süre sonra ise açıklama yapan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon söz konusu kuvvetin Sınır Güvenlik Gücü olduğunu ve şu aşamada 430 kişinin eğitildiğini açıkladı.

    “İÇ İSTİKRAR VE GÜVENLİK GÜCÜ” 

    Dillon ayrıca toplam rakamın 30 bini bulacağını ve (PYD/PKK’nın paravanı) SDG’nin bu projeye öncülük edeceğini ifade etti. Ancak bu açıklamanın Türkiye ile ABD arasında krize neden olmasından dolayı Pentagon eğitilen gücün konvansiyonel bir sınır koruma birliği olmadığını eğitilen grubun “İç İstikrar ve Güvenlik Gücü” olacağını duyurdu.

    Ancak bugün açıklanan bütçe talep tasarısında da Muhtemel Dış Operasyonlar kapsamında DEAŞ’a karşı operasyonlara ilişkin Suriye’de sınır güvenliği ihtiyaçları için 250 milyon dolar talep edilmesi de Pentagon’un sadece isimler üzerinde oynadığı ilk duyurulan projenin devam ettiği yorumlarına neden oldu.

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    Etiketler: abd , pentagon , sınır gücü
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