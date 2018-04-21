ABD’den sert Türkiye İnsan Hakları raporu
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2017 yılı insan hakları raporları yayınlandı. Bu yıl Türkiye’ye 64 sayfa ayrılan rapor, son yılların en serti.
Türk hükümetine eleştirilerin yöneltildiği ‘2017 Türkiye İnsan Hakları Raporu’nda, keyfi tutuklamalar, tutukluluk koşullarındaki usulsüzlükler, işkence, ifade, basın ve internet özgürlüklerinin kısıtlanması öne çıktı.
Raporda, aralarında milletvekillerinin, ABD misyonlarında çalışan iki Türk vatandaşının da bulunduğu on binlerce kişi terörist gruplarla ilişki iddiasıyla olağanüstü hal kapsamında tutuklandığı bilgisi yer aldı.
Yürütmenin yargı bağımsızlığına müdahalesinin hukuki süreçlerde adil yargılanma hakkını etkilediği belirtilirken, bu tür ihlallerde cezasızlığa dikkat çekildi.
Raporda, gözaltına alınan şahısların işkence gördüğü iddiaları en önemli insan hakları sorunu olarak gösterildi.
Raporda ayrıca, Türkiye’deki OHAL’in sürekli uzatıldığına dikkat çekilerek, bu durumun, toplum ve kurumlar üzerinde birçok temel özgürlüklerin kısıtlanmasına neden olduğu savunuldu.
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