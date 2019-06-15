‘ABD’den SDG’ye 200 tır ağır silah’ iddiası
ABD, terör örgütü PKK’nın kolu YPG’nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) dün 200 tır ağır silah ve zırhlı araç gönderdi.
Rus Sputnik sitesinin haberine göre bir SDG sorumlusu şunları söyledi: “DSG yetkilisi şunları söyledi: “ABD, bize ağır silah ve ile zırhlı araçlar ile pikap araçlar gönderdi. Ayrıca, yeni askeri üslerin inşasında kullanılmak üzere beton bloklar da gönderildi. ABD, Deyrizor ve Haseke bölgelerinde yeni üsler kuracak. Sevkiyat, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin kontrolündeki Semalka Sınır Kapısı’ndan yapıldı. Oradan da tırlarla Kobani bölgesindeki SDG merkezlerine bırakıldı. ABD bize yardım etmeye devam edecektir.”
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