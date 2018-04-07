ABD’den S-400 satan şirkete yaptırım kararı
ABD yönetimi, Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişleterek, Türkiye’ye S-400 füzeleri sevkıyatını gerçekleştirecek “Rosoboronexport” dâhil 38 şirket ve işinsanını kapsayan yeni yaptırım listesini açıkladı.
ABD Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yeni yaptırım listesinin Putin rejimine Batı değerlerini daha fazla yıpratma imkânı vermemek için hazırlandığı belirtildi.
Listede Türkiye’yi de yakından ilgilendiren ve Rusya’nın yabancı ülkelere silah ticaretini gerçekleştiren “Rosoboronexport” şirketi de yer aldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Herhangi bir baskı Rusya’yı seçmiş olduğu yoldan vazgeçiremez. Bu tür adımlar ABD’nin istediği hedeflere ulaşamadığını gösteriyor ve Rus toplumunun birliğini güçlendiriyor. Bize yaptırım dilinden konuşamazsınız. ABD’nin yaptırımlarını karşılıksız bırakmayacağız ve sert şekilde yanıt vereceğiz” denildi.
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