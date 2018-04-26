ABD’den S-400 çıkışı... ABD’den yaptırım hatırlatması
TÜRKİYE’nin Rusya’dan almaya hazırlandığı hava savunma sistemleri S-400’ler NATO’nun özellikle de ABD’nin gündeminden düşmüyor. ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin S-400 alacak olmasından kaygı duyduklarını belirterek yaptırım uyarısı yaptı.
Türkiye’nin başından bu yana NATO’da ABD’nin sağlam bir müttefiki olduğunu belirten Hutchison, S-400’lerin iki açıdan sorunlu olduğunun altını çizdi. ABD’nin Rusya’dan askeri ekipman alan ülkelere yaptırım uygulanmasına yönelik bir yasaya sahip olduğunu hatırlatan Hutchison, “Bu yasa kimse tarafından yok sayılamaz, ne Başkan tarafından ne de bir başkası tarafından” dedi. ABD Büyükelçisi tedirgin edici bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı.
İkinci sorunun ise NATO bağlamında birlikte çalışabilirlik alanında yaşandığını belirten Hutchison, “Çok sayıda ekipmanımızın, uçakların olduğu, farklı operasyonlar yürüttüğümüz Türkiye’nin, NATO üyesi olmayan Rus füze savunma sistemine sahip olması birlikte çalışabilirliğimiz açısından engel teşkil edecektir” dedi.
S-400’ler konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin, “Zor bir durum” ifadesini kullanan Hutchison, Türkiye’yi farklı seçenekleri değerlendirmeye ısrarla teşvik ettiklerini söyledi. Hiçbir şekilde Türkiye’nin kendisini savunma hakkını tartışmadıklarını vurgulayan Büyükelçi, “Ancak NATO müttefiklerine karşı faaliyetlerde bulunan, NATO’nun hasmı olduğu herkesçe bilinen bir ülkeden ekipman almanın sonuçlarının farkında olmaya ihtiyaçları var” dedi. Hutchison, Türkiye’yi her zaman olduğu gibi hem NATO’nun hem de ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak görmek istediklerini belirtti.
STOLTENBERG: ULUSAL KARAR
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO üyelerinin ne tür askeri ekipman alacaklarının ulusal bir karar olduğunu belirterek, “Bununla birlikte bazı müttefiklerin kaygılarını dile getirdiklerini gördük” dedi. S-400’lere ilişkin ABD ile Türkiye arasında doğrudan temasta bulunulmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Stoltenberg, Ankara temasları sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını hatırlattı. Türkiye’nin ABD’den Patriot ve Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam sistemi elde etme olasılığı üzerinde durmasına dikkat çeken Stoltenberg, “NATO müttefiklerinden hava savunma sistemleri alma olasılığını değerlendirmeye yönelik bu çabaları memnuniyetle karşılıyorum” dedi.
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