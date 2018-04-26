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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
26.04.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

ABD’den S-400 çıkışı... ABD’den yaptırım hatırlatması

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
ABD’den S-400 çıkışı... ABD’den yaptırım hatırlatması

TÜRKİYE’nin Rusya’dan almaya hazırlandığı hava savunma sistemleri S-400’ler NATO’nun özellikle de ABD’nin gündeminden düşmüyor. ABD’nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin S-400 alacak olmasından kaygı duyduklarını belirterek yaptırım uyarısı yaptı.

Türkiye’nin başından bu yana NATO’da ABD’nin sağlam bir müttefiki olduğunu belirten Hutchison, S-400’lerin iki açıdan sorunlu olduğunun altını çizdi. ABD’nin Rusya’dan askeri ekipman alan ülkelere yaptırım uygulanmasına yönelik bir yasaya sahip olduğunu hatırlatan Hutchison, “Bu yasa kimse tarafından yok sayılamaz, ne Başkan tarafından ne de bir başkası tarafından” dedi. ABD Büyükelçisi tedirgin edici bir durumun söz konusu olduğunu vurguladı.

İkinci sorunun ise NATO bağlamında birlikte çalışabilirlik alanında yaşandığını belirten Hutchison, “Çok sayıda ekipmanımızın, uçakların olduğu, farklı operasyonlar yürüttüğümüz Türkiye’nin, NATO üyesi olmayan Rus füze savunma sistemine sahip olması birlikte çalışabilirliğimiz açısından engel teşkil edecektir” dedi.

S-400’ler konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin, “Zor bir durum” ifadesini kullanan Hutchison, Türkiye’yi farklı seçenekleri değerlendirmeye ısrarla teşvik ettiklerini söyledi. Hiçbir şekilde Türkiye’nin kendisini savunma hakkını tartışmadıklarını vurgulayan Büyükelçi, “Ancak NATO müttefiklerine karşı faaliyetlerde bulunan, NATO’nun hasmı olduğu herkesçe bilinen bir ülkeden ekipman almanın sonuçlarının farkında olmaya ihtiyaçları var” dedi. Hutchison, Türkiye’yi her zaman olduğu gibi hem NATO’nun hem de ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak görmek istediklerini belirtti.

STOLTENBERG: ULUSAL KARAR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise NATO üyelerinin ne tür askeri ekipman alacaklarının ulusal bir karar olduğunu belirterek, “Bununla birlikte bazı müttefiklerin kaygılarını dile getirdiklerini gördük” dedi. S-400’lere ilişkin ABD ile Türkiye arasında doğrudan temasta bulunulmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Stoltenberg, Ankara temasları sırasında konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ele aldıklarını hatırlattı. Türkiye’nin ABD’den Patriot ve Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam sistemi elde etme olasılığı üzerinde durmasına dikkat çeken Stoltenberg, “NATO müttefiklerinden hava savunma sistemleri alma olasılığını değerlendirmeye yönelik bu çabaları memnuniyetle karşılıyorum” dedi.

 

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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