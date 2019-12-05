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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Pixabay
05.12.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

ABD'den S-400 açıklaması

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ABD'den S-400 açıklaması

Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood, "S-400 konusunda henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Savunma Politikaları Müsteşarı John Rood, Pentagon'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi S-400 hava savunma sistemlerinden vazgeçirmeye çalıştıklarını ifade eden Rood, "Bu konuda henüz pes etmedik. Bir başka yol izlemeleri konusunda ikna etmek için Türklerle görüşmeye devam ediyoruz. Sorunu olumlu şekilde çözmeye çalışmak için diyaloğa devam edeceğiz. Elbette Türkiye NATO’nun değerli bir üyesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin YPG/PKK terör örgütü ile mücadelesine de değinen Rood, "Türklerin bazı planlamalar konusunda daha yapıcı olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsteşar, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin bazı boyutları üzerindeki çalışmaların da iyi gittiğini vurguladı.

"İRAN'IN SALDIRI İHTİMALİNE DAİR EMARELER GÖRÜYORUZ"

İran konusunda da değerlendirmelerde bulunan Rood, İran rejimine yönelik maksimum baskı politikasına rağmen Tahran'ın saldırgan tavırlarından vazgeçmediğinin Amerikan istihbaratı tarafından tespit edildiğini öne sürdü.

Rood, "Malum nedenlerden dolayı detayına girmeyeceğim ancak muhtemel bir İran saldırısına ilişkin emareleri görmeye devam ediyoruz. Bu konuda kaygılıyız." diye konuştu.

İran'ın bu yıl içinde birçok saldırı gerçekleştirdiğini belirten Rood, saldırganlık konusunda İran yönetiminin niyetini aslında bir süredir ortaya koyduğunu belirtti.

İran ile ilgili "dinamik olmaya devam edeceklerini" ifade eden Rood, "Yanıtımız da dinamik olacak." dedi.

Rood, ABD'nin bölgeye gönderdiği 14 bin askerin tam olarak nereye konuşlandırıldığı veya sabit bir noktada kalıp kalmayacağına ilişkin ise herhangi bir karara varmadıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına konu olan Ukrayna'ya yapılması gereken askeri yardımların askıya alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rood, yardımlar askıya alındıktan sonra haberdar edildiğini dile getirdi. Rood, "Yardımların askıya alınmasına ilişkin yolsuzluklara yönelik kaygılar olduğu dışında net bir açıklama almadım." dedi.

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