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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
23.08.2018 - 23:59, Son Güncelleme:

ABD'den S-400 açıklaması

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'den S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, geçtiğimiz günlerde Rus yetkililerden gelen ‘S-400 sözleşmesini 2019’da hayata geçirmeye başlayacağız’ açıklaması üzerine bir kez daha ülkesinin Ankara’nın S-400 füze savunma sistemini almasına karşı olduğunu söyledi.

Nauert, ‘Bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur’ dedi. Sözcü, ülkelere ve kurumlara karşı yaptırımları neyin tetikleyeceğini Türkiye de dahil ABD’nin bütün müttefiklerine çok açık bir şekilde anlatıldığını hatırlattı.


KALIN’IN HALKBANK DEMECİNİ GÖRMEDİM
Nauert, perşembe günkü basın brifinginde Türkiye’yi ilgilendiren önemli başlıklarla ilgili soruları yanıtladı. Nauert’e, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın ABD’nin Halkbank’a yönelik bazı haksız ve mesnetsiz iddiaları gündeme getirmeye çalıştığını öne süren sözleri soruldu. Kalın’ın sözkonusu demecini görmediğini belirten Nauert, bu nedenle de yorum yapmak istemediğini söyledi. Nauert, bu dosyanın zaten Dışişleri’nin değil ABD Hazine ve Savunma bakanlıklarının konusu olduğunu da ekledi.

 

YAPTIRIMLARI AÇIKÇA ANLATTIK
S-400 füze savunma sistemini üreten Rosoboronexport yetkililerinden geçenlerde gelen Türkiye ile yapılan sözleşmeyi 2019’da uygulamaya koymayı planladıkları yönüdeki açıklamalar da Nauert’e hatırlatıldı.

Nauert şunları söyledi: ‘Bu haberi de ben şahsen görmedim ama eğer bu gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur. S-400’lerin Türkiye dahil tüm müttefiklerimiz tarafından kullanılması bizim politikamıza ters. Sorunun temel sebebi bu sistemlerin NATO sistemleri ile uyumlu olmaması. Dolayısıyla da müttefik ve ortaklarımızın S-400’leri satın almasına karşıyız. Ülkelereve kurumlara karşı yaptırımları neyin tetikleyeceğini bütün müttefiklerimize çok açık bir şekilde anlattık.’

 

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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