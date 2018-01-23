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    ABD'den Rusya'ya Suriye suçlaması

    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA)
    23.01.2018 - 20:10 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'yı Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj göndermekle suçladı.

    Haley, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanıldığı yönündeki haberlerin, rejimin bir kez daha uluslararası hukuku ve kendi halkının hayatını apaçık görmezden geldiğini ortaya koyduğunu belirtti. 

    Rusya'nın Suriye'deki kimyasal silah kullanımı soruşturan BM misyonun görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığını hatırlatan Haley , “Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasını engelleyerek, kimyasal silah kullanımın kabul edilebilir olduğu ve kullananların sorumlu tutulmadığı yönünde dünyaya tehlikeli bir mesaj gönderdi.” değerlendirmesinde bulundu. 

    Haley, ABD'nin kimyasal silah kullananların sorumlu tutulması ve cezasız kalmaması için bütün yolları denemeye devam edeceğini bildirdi. 

    Rusya ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BMGK'ya gönderdiği mektupta, ABD yönetimini Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin yaklaşımını “çarpıtmakla” suçladı. 

    Rusya, BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından oluşturulan Ortak Soruşturma Misyonu'nun (JIM) görev süresinin uzatılmasını veto etmişti. 

    Görev süresi 17 Kasım 2017'de dolan BM misyonu, 26 Ekim'de BMGK'ya sunduğu raporunda, Han Şeyhun'da yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırıda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı. 

    Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti. 

     

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