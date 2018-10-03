ABD'den Rusya'ya çok sert hava savunma sistemi çıkışı
Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatını tamamladığı açıklamasına ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ''Ciddi bir tırmandırma'' tepkisini gösterdi. Washington'ın buna ne yanıt vereceğini önceden açıklamayacağını söyledi.
Pompeo, ''Buna nasıl karşılık vereceğimize dair niyetlerimiz hakkında kesinlikle yorumda bulunmayacağım'' dedi.
Sputnik'in haberine göre bu konuda daha önce yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, şu yorumu yaptı:
''Rusya'nın S-300'ü Suriye'ye teslim etmiş olması, etkilenen bölgelerde bulunan herkes için risklerin daha da büyümesine neden oluyor. Biz bunu çok ciddi bir tırmandırma olarak değerlendiriyoruz.''
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