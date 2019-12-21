ABD'den, Rusya ve Çin'e sert tepki

Pompeo, Rusya ve Çin'in Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesini veto etmesinin ardından yazılı bir açıklama yaparak, "Rusya ve Çin'in milyonlarca insana ulaşacak insani yardımların önünü açan BMGK karar tasarısını veto etmesi utanç vericidir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın 14'üncü, Çin'in ise 8'inci kez Suriye'ye insani yardımların önünü açan bir karar tasarısını reddettiğine dikkati çeken Pompeo, şunları kaydetti:

"Her iki ülke de Şam'daki ortaklarına destek sağlamayı ve olanların üstünü örtmeyi, zorlu kış şartlarında hayatta kalmaya çalışan milyonlarca masum sivilin hayatına tercih etmiştir. Ayrıca bu ülkeler İdlib'de Esed rejimi ve Rus ordusunun saldırılarını destekleyerek, sivillerin hayatını tehlikeye atmaktadır."

Sivillerin hayatı için Birleşmiş Milletlerin sınır ötesi yardımlarının şart olduğunu vurgulayan Pompeo, "Rusya ve Çin'in vetosu, bu hükümetlerin, Suriye rejiminin insani yardımları engellediği, bu yardımlara izin vermediği gerçeğini umursamadığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, Rusya ve Çin'in Suriye'de durumun değiştiği argümanını da reddederek, "Milyonlarca Suriyeli hala yardıma muhtaç." ifadesini kullandı.

RUSYA VE ÇİN'İN VETOSU

Almanya, Belçika ve Kuveyt tarafından Rusya ile uzun süren müzakerelerin ardından, yıl sonuna kadar yenilenmesi gereken karar, dün BMGK'de oylamaya sunulmuştu.

Yardımların gönderildiği sınır kapılarının sayısının azaltılmasını isteyen Rusya, yapılan çeşitli tekliflere rağmen ikna edilememiş ve Suriye'ye sınır ötesi yardımlar yapılmasına 2014 yılından bu yana olanak sağlayan BMGK kararının yenilenmesini Çin ile veto etmişti.

BMGK kararı yenilenemediği için 10 Ocak'a kadar herhangi bir önlem alınamazsa 2'si Türkiye'den olmak üzere 4 sınır kapısı Suriye'ye insani yardımların girişine kapatılacak.