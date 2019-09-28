ABD’den Riyad’a Patriot ve 200 asker
SUUDİ Arabistan’ın iki büyük petrol tesisine 14 Eylül’de havadan düzenlenen saldırılarının ardından geçtiğimiz hafta bölgeye asker sevkıyatı yapacağını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye sevk edilecek ekipmanları açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper’in Suudi Arabistan’ın talebi üzerine bu ülkeye bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker yollama kararı aldığını belirtti.
EK KUVVET DE HAZIRLANDI
Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan’ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Esper’in ek kuvvetlerin hazırlanmasına da onay verdiğini kaydeden Sözcü, “Bakan ayrıca, sevkıyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi’ni de kapsayan ek kuvvetler, savaşa hazırlık niteliğinde” ifadelerini kullandı. Hoffman, diğer ülkeleri de Suudi Arabistan’ın savunmasını desteklemeye davet etti. ABD, Suudi Arabistan’ın iki büyük petrol tesisine havadan düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutmuş, saldırıları Yemen’deki İran destekli Husiler üstlenmişti.
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