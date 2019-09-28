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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den Riyad’a Patriot ve 200 asker

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ABD’den Riyad’a Patriot ve 200 asker

SUUDİ Arabistan’ın iki büyük petrol tesisine 14 Eylül’de havadan düzenlenen saldırılarının ardından geçtiğimiz hafta bölgeye asker sevkıyatı yapacağını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye sevk edilecek ekipmanları açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Savunma Bakanı Mark Esper’in Suudi Arabistan’ın talebi üzerine bu ülkeye bir Patriot bataryası, 4 sentinel radar ve yaklaşık 200 asker yollama kararı aldığını belirtti.

EK KUVVET DE HAZIRLANDI

Hoffman, bu sevkiyatın, Suudi Arabistan’ın sivil ve askeri alt yapılarını korumaya yönelik hava ve füze savunma kabiliyetine önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Esper’in ek kuvvetlerin hazırlanmasına da onay verdiğini kaydeden Sözcü, “Bakan ayrıca, sevkıyata hazır emri için ek kuvvetlerin hazırlanmasına onay verdi. 2 Patriot bataryası ve bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) Sistemi’ni de kapsayan ek kuvvetler, savaşa hazırlık niteliğinde” ifadelerini kullandı. Hoffman, diğer ülkeleri de Suudi Arabistan’ın savunmasını desteklemeye davet etti. ABD, Suudi Arabistan’ın iki büyük petrol tesisine havadan düzenlenen saldırılardan Tahran’ı sorumlu tutmuş, saldırıları Yemen’deki İran destekli Husiler üstlenmişti.

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