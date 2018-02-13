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    ABD'den PYD/PKK sınır gücüne "Irak-Suriye sınırı" kılıfı

    AA
    13.02.2018 - 23:10 | Son Güncelleme:

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), uzun süredir kabul etmediği, Suriye’nin kuzeyinde PYD/PKK'nın paravanı SDG öncülüğünde kurulacak sınır koruma gücünde ana odağın Irak ve Suriye sınırı olacağını savundu.

    AA’nın 2019 mali yılı savunma bütçesi teklifinde "DEAŞ karşıtı operasyonlara ilişkin sınır güvenlik ihtiyaçları" için 250 milyon dolar fon talep edildiğine ilişkin haberi üzerine, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

    Galloway, "Savunma Bakanlığı, 2019 mali yılı bütçesinde DEAŞ ile mücadele için Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefetinin eğitimi, teçhizatlandırılması ve ayakta kalmasına olanak sağlanması için 300 milyon dolar talep ediyor." dedi.

    ABD, Suriye’nin güneyindeki El Tanif bölgesinde bulunan birkaç küçük muhalif grubun yanı sıra SDG ismini kullanan PYD/PKK’yı da "Taramadan Geçirilmiş Suriye Muhalefeti" olarak tanımlıyor.

    "IRAK-SURİYE SINIRI' KILIFI

    Söz konusu 300 milyon doların alt kalemlerinde neler olduğuna dair detay vermeyen Binbaşı Galloway, Pentagon’un ayrıca Suriye’de "sınır güvenliği" için 250 milyon dolar ayırdıklarını kabul etti.

    Bu bağlamda ABD’nin "yerel güvenlik güçleri"ni eğittiğini belirten Galloway, "En acil sınır güvenlik ihtiyacı DEAŞ savaşçılarının daha önce çekinmeden geçebildiği Irak-Suriye sınırındadır." şeklinde konuştu.

    Eğitilen gücün yeni bir ordu veya konvansiyonel sınır muhafaza birliği olmadığını iddia eden Galloway, "ABD DEAŞ'ın suistimal edebileceği sınırlarda güvenlik açıklarını tespit edecek ve o açıkları kapatmada yardım edecektir." dedi.

    ABDden sınırda PYDye orduABD'den sınırda PYD'ye ordu!

     

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    Etiketler: abd , pkk , pyd
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