ABD’den Polonya’ya 32 adet F-35 uçağı
Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma kararı alan ABD yönetimi, Polonya’ya 6.5 milar dolar değerinde 32 adet F-32A jeti satacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı yaptığı yazılı açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri gibi birçok parçanın da dahil olduğunu bildirdi.
Ajansın açıklamasında ayrıca, “Bu satış Polonya’ya bölgedeki saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.
PATRIOT DA ALMIŞTI
Varşova yönetiminin, ülkenin askeri modernizasyonu kapsamında, 2026 yılına kadar 47 milyar dolar askeri harcama yapması bekleniyor. Polonya, ABD’den 2017’de 10.5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi almıştı. 100 adet F-35 alması beklenen Türkiye F-35 projesinden çıkarılmıştı.
‘EN ÖNEMLİ SÖZLEŞME’
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter’de yaptığı açıklamada ABD Kongresi’nden de onay çıkması halinde, pazarlık safhasına geçeceklerini söyledi. Blaszczak, Polonya ordusu tarihinin en önemli sözleşmesine çok yakın olduklarını belirtti.
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