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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den Polonya’ya 32 adet F-35 uçağı

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ABD’den Polonya’ya 32 adet F-35 uçağı

Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle Türkiye’yi ortak olduğu F-35 savaş uçağı projesinden çıkarma kararı alan ABD yönetimi, Polonya’ya 6.5 milar dolar değerinde 32 adet F-32A jeti satacağını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı yaptığı yazılı açıklamada, satışa, konvansiyonel uçuş-kalkış yapabilen 32 adet F-35A tipi uçağın yanı sıra 33 F-135 yedek motor ile uçağın elektronik harp sistemleri gibi birçok parçanın da dahil olduğunu bildirdi.

Ajansın açıklamasında ayrıca, “Bu satış Polonya’ya bölgedeki saldırganlıkları caydırmak konusunda güvenilir bir savunma kabiliyeti kazandıracak ve ABD kuvvetleri ile ortak çalışabilirliğini sağlayacaktır” değerlendirmesinde bulunuldu.

PATRIOT DA ALMIŞTI

Varşova yönetiminin, ülkenin askeri modernizasyonu kapsamında, 2026 yılına kadar 47 milyar dolar askeri harcama yapması bekleniyor. Polonya, ABD’den 2017’de 10.5 milyar dolar değerinde Patriot hava savunma sistemi almıştı. 100 adet F-35 alması beklenen Türkiye F-35 projesinden çıkarılmıştı.

‘EN ÖNEMLİ SÖZLEŞME’

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Twitter’de yaptığı açıklamada ABD Kongresi’nden de onay çıkması halinde, pazarlık safhasına geçeceklerini söyledi. Blaszczak, Polonya ordusu tarihinin en önemli sözleşmesine çok yakın olduklarını belirtti.

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