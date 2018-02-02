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    ABD'den peş peşe Suriye çıkışları: Kimyasal silah...

    WASHINGTON(AA)
    02.02.2018 - 22:13 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin uluslararası topluma hesap vermekten kaçmak için yeni bir kimyasal silah geliştiriyor olabileceğini söyledi.

    Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, Suriye'de rejimin "yeni bir kimyasal silah üzerine çalıştığı" yönündeki haberlere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

    Yetkili, "Suriye'de rejim uluslararası topluma hesap vermekten ve sorumluluklardan kaçmak için yeni bir çeşit kimyasal silah cephanesi yapıyor olabilir." dedi.

    YERDEN FIRLATMALI ROKETLER

    "Açık kaynaklara göre bu silahlar Suriye'de daha önce kullanılmayan farklı bir ulaştırma mekanizması kullanıyor" ifadesine yer veren yetkili, "Buna yerden fırlatmalı roketler ve el bombaları da dahil." diye konuştu.

    Yetkili, Doğu Guta'da bu hafta gerçekleşen kimyasal saldırının son 30 günde üçüncü saldırı olduğuna dikkati çekerek, "Bu sadece devam etmekte olan saldırılara yeni bir örnekti." değerlendirmesinde bulundu.

    DİĞERLERİNDEN FARKLI

    Suriye'de son saldırıdaki belirtilerin daha öncekilerden farklı olduğunu dile getiren yetkili, ülkede rejimin hala kimyasal silahlar bulundurmasından kaygı duyduklarını söyledi. 

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    Etiketler: abd , silah , esad
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