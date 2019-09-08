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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
08.09.2019 - 18:35, Son Güncelleme:

ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne ilişkin açıklama: Müttefiklerimiz birinci elden tanıklık etti

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ABD'den 'ortak kara devriyesi'ne ilişkin açıklama: Müttefiklerimiz birinci elden tanıklık etti

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, Türk ve Amerikan askerlerinin icra ettiği ortak devriye görevine ilişkin, "Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." iddiasında bulundu.

Caggins, Türkiye ile ABD'nin icra ettiği ortak devriye göreviyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Amerikan ve Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik mekanizması içinde ortak devriye görevi icra etmiştir. Müttefiklerimiz, YPG unsurlarının gönüllü olarak terk ettiği yerlerdeki YPG mevzilerinin ve bölgelerinin ortadan kaldırılmasına birinci elden tanıklık etmiştir." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG unsurlarının "gönüllü olarak" bazı bölgeleri nasıl ve ne zaman terk ettiğine ilişkin detaya girmeyen Caggins, "Bugünkü devriye görevi, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerine cevap verme amacımıza olan bağlılığımızı göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Caggins ayrıca, bu süreçte Koalisyon'un ve (PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu) SDG'nin "DEAŞ'ın tamamen ortadan kaldırılmasına odaklanmaya" devam edeceğini kaydetti.

MSB'DEN ORTAK DEVRİYE AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin tesisinin takvime uygun ilerlenmesi maksadıyla, havadan ve karadan ortak devriyelere gelecek günlerde de devam edileceğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5-7 Ağustos'ta ABD heyetiyle varılan mutabakat çerçevesinde, Güvenli Bölgenin tesisine, belirlenen takvim çerçevesinde planlandığı gibi devam edildiği belirtilmişti.

Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı
Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı
Türk ve ABD askerleri ortak kara devriyesine başladı
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