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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD'den Ortadoğu'ya asker takviyesi

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ABD'den Ortadoğu'ya asker takviyesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olası İran tehditlerine karşı savunmayı artırmak amacıyla Ortadoğu’ya ilave asker göndermeyi planladıklarını açıkladı.

SAVUNMA Bakan Vekili Patrick Shanahan, ‘çalkantılı’ olarak nitelendirdiği Ortadoğu’daki Amerikan kuvvetlerinin korumasını güçlendirmek üzere bölgeye takviye askeri birlikler gönderebileceklerini bildirdi. Shanahan’ın açıklaması öncesinde ise Amerikan haber ajansı AP, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın, Pentagon’dan Ortadoğu’ya 10 bin ilave asker gönderilmesi için talepte bulunduğunu yazdı. Ancak Shanahan ‘10 bin asker’ iddiasını yalanladı. Odak noktalarının yeterli savunma unsurlarına sahip olup olmadıkları olduğunu belirten Shanahan, “Bu rakamlar doğru değil” diye konuştu.

PATRIOT VE SAVAŞ GEMİSİ

Pentagon’da basına açıklamalarda bulunan Shanahan, “Ortadoğu’daki kuvvetlerimizin korunmasını güçlendirecek önlemleri ele alıyoruz. Buna, ilave birlikler göndermek de dahil” dedi. Pentagon’un olası asker takviyesinin, ABD’nin İran’a karşı bölgedeki askeri mevcudiyetini önemli ölçüde artırabileceği belirtiliyor. AP’nin sözkonusu haberinde, ordunun taleplerinin arasında daha fazla Patriot hava savunma sistemleri ile savaş gemilerinin Körfez bölgesine sevk edilmesi de yer alıyor.

MAHREM ZİYARETLER

İran cephesi ise ABD ile gerilimin ardından Körfez’de tansiyonun yükselmesiyle arabuluculuğa yönelik çabaların bulunduğunu doğruladı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sözcüsü Keyvan Hüsrevi ise birçok yabancı yetkilinin son günlerde ABD’yi temsilen İran’a geldiğini söyledi. ABD ile İran arasında müzakerelerin yeniden başlaması için Tahran’a gelen yetkililerle ilgili olarak Hüsrevi, “Bu ziyaretlerin bir kısmı basına yansıyor, bazıları da mahrem kalıyor” dedi. Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’nin hafta içinde İran-ABD arasında arabuluculuk yapmak üzere Tahran’a geldiği iddia edilmişti. Öte yandan Irak’ın da gerginliğin azaltılması için hem İran’a hem de ABD’ye heyet göndermeye hazırlandığı kaydedilmişti.

ÇEKİLMEYLE BAŞLADI

ABD ve İran arasında son dönemde yaşanan yüksek tansiyon, Trump’ın İran’la 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018’de çekilmesiyle başlamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu ‘yabancı terör örgütleri’ listesine almıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD’nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs’ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını duyurmuştu. ABD, kısa süre önce İran’dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü’nü Basra Körfezi’ne sevk etmişti.

HAMANEY: ABD’NİN YIKILIŞINI GÖRECEKSİNİZ

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran gençliğinin İsrail ve ve ABD medeniyetlerinin yıkılışına şahitlik edeceğini öne sürdü. Hamaney’in ofisinden yapılan açıklamaya göre başkent Tahran’da öğrencilerle bir araya gelen İran lideri, hiçbir zaman nükleer anlaşmaya inancının olmadığını ifade etti. İranlı lider, “Nükleer anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı (Hasan Ruhani) ve Dışişleri Bakanı’na (Muhammed Cevad Zarif) bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum” dedi. Hamaney’in konuşması sırasında yan tarafında, 24 Temmuz 1987’de Basra Körfezi’ndeki ABD deniz kuvvetlerine ve kruvazörlerine karşı savaşırken hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Nadir Mehdavi’nin fotoğrafının yer alması dikkati çekti. Hamaney’in bu fotoğraf ile ABD’ye mesaj vermek istediği belirtildi.

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