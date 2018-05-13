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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
13.05.2018 - 20:39, Son Güncelleme:

ABD'den o iddiaya yanıt: Gülünç!

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ABD'den o iddiaya yanıt: Gülünç!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore'nin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak nitelendirirken, iki ülkenin kalıcı bir anlaşmaya henüz uzak olduklarını söyledi. Pompeo İran ile İsrail arasındaki gerilimin Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinden kaynaklandığı iddialarına ise "gülünç" şeklinde cevap verdi.

Fox News kanalına konuk olan Pompeo, ABD ile Kuzey Kore arasındaki yumuşamaya ve ülkesinin, İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Pyongyang'ı ziyaretine ilişkin soruları yanıtlayan Pompeo, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Amerikan halkının hedeflerini paylaştığına ikna olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kim arasında 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveden önce Pyongyang yönetiminin nükleer deneme sahasını boşaltma kararını "iyi bir başlangıç" olarak niteleyen Pompeo, kalıcı bir anlaşma için iki ülkenin daha önce benzerine rastlanmayan adımlar atması gerektiğini belirtti.

Pompeo, tarihi bir sonuç almak için iki tarafın da üzerine düşeni yapması gerekeceğini ifade ederek, "Arzuladığımız şeyi elde ettiğimizi ilan etmek için olmamız gereken yere henüz yakın bile değiliz." yorumunu yaptı.

 

"DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR"

ABD'nin Kuzey Kore ile bütünsel, uzun soluklu bir anlaşma planladığını belirten Pompeo, "Daha yapılacak çok iş var. Riskler konusunda gözümüz sonuna kadar açık. Kim'in stratejik bir değişikliğe gideceğini hararetle ümit ediyoruz; ülkesi ve halkı için stratejik bir değişiklik. Bunu yapmaya hazırsa, Başkan Trump da bunun başarılı bir geçiş olmasını temin etmeye hazırdır."

Mike Pompeo, ABD'nin Kuzey Kore'de rejim değişikliğini öngören bir politikasının olmadığını savunarak, anlaşmaya varılması halinde Kim yönetimine bazı teminatlar verileceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı anlaşma sağlanması durumunda Pyongyang yönetimine ekonomik yardım öngörüsüne ilişkin böyle bir yardımın ABD hazinesinden ziyade özel sektör yatırımları üzerinden yapılacağını kaydetti.

Pompeo, geçen hafta Kuzey Kore'yi ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında, planlanan Trump-Kim zirvesinin yeri ve tarihi belirlenmiş, Pompeo, serbest bırakılan 3 Amerikan vatandaşıyla Washington'a dönmüştü.

Mike Pompeo'nun Kuzey Kore yönetiminin anlaşmaya yanaşması durumunda ABD'nin bu ülkeye ekonomik yardımda bulunacağını dile getirmesi tartışmalara neden olmuştu.

 

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

ABD Dışişleri Bakanı söyleşide ABD'nin İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkin soruları da yanıtladı.

İran ile İsrail arasında artan gerilimin ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin bir sonucu olduğu iddialarını "gülünç" bulduğunu ifade eden Pompeo, "İran'ın, Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPAO) var olduğu döneme göre daha az kısıtlanmış hissettiğini, her gün Amerikalıların seyahat ettiği Riyad havalimanına füze fırlattığını, şimdi de İsrail'e füze fırlattığını söylemek gülünçtür. Yemen'de yaşananlar, Hizbullah'ın yükselişi hep JCPOA varken oldu. Aslında o zaman bunların cezasız kalacağını düşündüler. Avrupa'nın, JCPOA varken balistik füze programlarına sıfır yaptırım uyguladıklarını gördüler." diye konuştu. 

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