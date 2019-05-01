ABD’den Müslüman Kardeşleri terörist ilan etme hazırlığı
ABD Yönetimi, Mısır çıkışlı Müslüman Kardeşler (İhvan) örgütünün yabancı terör örgütü listesine alınmasıyla ilgili hazırlıklara başladığını açıkladı.
İhvan’ın listeye alınması halinde bu grupla iş yapanlar yaptırımla karşı karşıya kalabilecek. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, “Başkan (Trump), ulusal güvenlik ekibi ve endişelerini paylaşan bölge ülkeleri liderleriyle durumu istişare etti ve tanımlamayla ilgili iç süreç devam ediyor” diye açıklama yaptı. Amerikan New York Times gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’nin 9 Nisan’da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile yaptığı özel görüşmede, İhvan’ın Mısır’da olduğu gibi ABD’de de terör örgütü listesine alınmasını gündeme getirdiğini yazdı. Buna göre Beyaz Saray, yetkililere yaptırımı gündeme getirmek için çalışma talimatı verdi.
2013 yılında İhvan destekli ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Sisi’nin başını çektiği darbeyle devrilmişti. 1928 tarihinde kurulmuş olan Müslüman Kardeşler, 1970’lerden itibaren şiddeti reddetmişti.
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