ABD’den Menbiç Türkiye’den S-400 garantisi

TÜRKİYE ile ABD arasında uzunca bir dönemdir gerginlik konusu olan Menbiç’e ilişkin yol haritası NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in yaptıkları görüşmenin de en önemli gündem maddesiydi. Görüşmede ABD, Menbiç yol haritasında gecikme ya da oyalama olmayacağının garantisini verirken Türkiye de Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin NATO unsurları için tehdit oluşturmayacağı garantisi verdi.TÜRKİYE ile ABD arasında uzunca bir dönemdir gerginlik konusu olan Menbiç’e ilişkin yol haritası NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in yaptıkları görüşmenin de en önemli gündem maddesiydi. Görüşmede ABD, Menbiç yol haritasında gecikme ya da oyalama olmayacağının garantisini verirken Türkiye de Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin NATO unsurları için tehdit oluşturmayacağı garantisi verdi.

‘TÜRK-ABD ORTAK DEVRİYESİ OLACAK’

Menbiç konusunda daha önce verilip de uygulanmayan bazı sözler olduğunu hatırlatan Canikli, Brüksel’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, “Menbiç yol haritasının uygulanmasında gecikme olmayacak, oyalama olmayacak. Bu ifadeyi görüşmede net şekilde dile getirdiler” dedi. Canikli, Menbiç’te başarılı olunması halinde Suriye’nin diğer bölgelerinde benzer sorunların bu mekanizmayla ortadan kaldırılmasının önünün açılacağının altını çizdi. Yol haritasının son derece önemli olduğunu belirten Canikli, gözlemci olmanın söz konusu olmadığının altını net şekilde çizdi ve “Amaca ulaşmak için gereken devriye görevi bütün alanlarda yapılacak. Devriyeyi, Amerikan ve Türk güçleri birlikte yapacak, en kısa zamanda başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘NATO UNSURLARINI TEHDİT ETMEYECEK’

Mattis görüşmede S-400 sistemlerinin çok güçlü radarlara sahip olmasından, bunların kurulması halinde başta F-35 savaş uçakları olmak üzere diğer NATO unsurlarını rahatsız edebileceği ve bazı NATO’ya ait bilgilerin bu radarlar vasıtasıyla başka yerlere aktarılabileceği yönündeki kaygısını dile getirdi. Canikli, S-400’lerin Türkiye’ye geleceğini ve kurulacağını, bu konuda tartışmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Türkiye’de kurulacak S-400 sistemi hiçbir şekilde NATO unsurlarını, F-35 uçakları dahil, rahatsız etmeyecek ve bir tehdit ve tehlike oluşturmayacak. Bu garantiyi verdik” diye konuştu.

ABD’YE F-35 MESAJI

Canikli, bu durumu, F-35’lerin verilmesini durdurmak için üç tasarının gündemde olduğu ABD Kongresi’ne anlatmasını Mattis’ten talep etti. Türkiye’nin F-35’lerle ilgili taahhütlerini yerine getirdiğini ve 800 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını, 100 uçaklık alım için 11 milyar dolarlık bir maliyet olduğunu kaydederek, “Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz için başka hiçbir olayı gerekçe göstererek bu projeyi ertelememek gerekiyor. Rasyonel altyapısı yok” dedi.

KANDİL İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin diğer mesajlarından öne çıkanlar ise şunlar:

SDG: PYD ve YPG’nin terör örgütü PKK’nın bir unsuru olduğu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde hâkim konumda oldukları yönündeki Türkiye’nin tezi büyük oranda kabul edilmiş durumda. ABD’nin PKK’sız SDG hedefi var ama realiteye uygun değil. SDG, PKK’nın kontrolü dışına çıkmadı. Bu yapının mutlaka dağıtılması gerekiyor.

KANDİL VE MAHMUR: NATO’da görüşülmedi. Terör unsurları barındırdığı için doğal hedef. Operasyon için kimseden izin almak durumunda değiliz.

DEMİRTAŞ VURGUSU: Son dönemde terör örgütlerinin saldırılarında artış var. Bunda bazı siyasilerin açıklamalarının payı olduğunu düşünüyoruz. Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrılarının payı olduğunu düşünüyoruz.