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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
09.06.2018 - 23:48, Son Güncelleme:

ABD’den Menbiç Türkiye’den S-400 garantisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
ABD’den Menbiç Türkiye’den S-400 garantisi

NATO toplantısı için gittiği Brüksel’de ABD’li bakan ile görüşen Milli Savunma Bakanı Canikli, “Menbiç yol haritasının uygulanmasında gecikme olmayacak. Net şekilde dile getirdiler. Türkiye’de kurulacak S-400 sistemi hiçbir şekilde NATO unsurlarına tehdit oluşturmayacak. Bu garantiyi verdik” diye konuştu.

TÜRKİYE ile ABD arasında uzunca bir dönemdir gerginlik konusu olan Menbiç’e ilişkin yol haritası NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in yaptıkları görüşmenin de en önemli gündem maddesiydi. Görüşmede ABD, Menbiç yol haritasında gecikme ya da oyalama olmayacağının garantisini verirken Türkiye de Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin NATO unsurları için tehdit oluşturmayacağı garantisi verdi.TÜRKİYE ile ABD arasında uzunca bir dönemdir gerginlik konusu olan Menbiç’e ilişkin yol haritası NATO Savunma Bakanları Toplantısı sırasında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in yaptıkları görüşmenin de en önemli gündem maddesiydi. Görüşmede ABD, Menbiç yol haritasında gecikme ya da oyalama olmayacağının garantisini verirken Türkiye de Rus yapımı S-400 füze savunma sistemlerinin NATO unsurları için tehdit oluşturmayacağı garantisi verdi.

ABD’den Menbiç Türkiye’den S-400 garantisi

‘TÜRK-ABD ORTAK DEVRİYESİ OLACAK’

Menbiç konusunda daha önce verilip de uygulanmayan bazı sözler olduğunu hatırlatan Canikli, Brüksel’den ayrılmadan yaptığı açıklamada, “Menbiç yol haritasının uygulanmasında gecikme olmayacak, oyalama olmayacak. Bu ifadeyi görüşmede net şekilde dile getirdiler” dedi. Canikli, Menbiç’te başarılı olunması halinde Suriye’nin diğer bölgelerinde benzer sorunların bu mekanizmayla ortadan kaldırılmasının önünün açılacağının altını çizdi. Yol haritasının son derece önemli olduğunu belirten Canikli, gözlemci olmanın söz konusu olmadığının altını net şekilde çizdi ve “Amaca ulaşmak için gereken devriye görevi bütün alanlarda yapılacak. Devriyeyi, Amerikan ve Türk güçleri birlikte yapacak, en kısa zamanda başlayacak” ifadelerini kullandı.

‘NATO UNSURLARINI TEHDİT ETMEYECEK’

Mattis görüşmede S-400 sistemlerinin çok güçlü radarlara sahip olmasından, bunların kurulması halinde başta F-35 savaş uçakları olmak üzere diğer NATO unsurlarını rahatsız edebileceği ve bazı NATO’ya ait bilgilerin bu radarlar vasıtasıyla başka yerlere aktarılabileceği yönündeki kaygısını dile getirdi. Canikli, S-400’lerin Türkiye’ye geleceğini ve kurulacağını, bu konuda tartışmanın söz konusu olmadığını belirterek, “Türkiye’de kurulacak S-400 sistemi hiçbir şekilde NATO unsurlarını, F-35 uçakları dahil, rahatsız etmeyecek ve bir tehdit ve tehlike oluşturmayacak. Bu garantiyi verdik” diye konuştu. 

ABD’YE F-35 MESAJI

Canikli, bu durumu, F-35’lerin verilmesini durdurmak için üç tasarının gündemde olduğu ABD Kongresi’ne anlatmasını Mattis’ten talep etti. Türkiye’nin F-35’lerle ilgili taahhütlerini yerine getirdiğini ve 800 milyon dolardan fazla ödeme yaptığını, 100 uçaklık alım için 11 milyar dolarlık bir maliyet olduğunu kaydederek, “Biz yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimiz için başka hiçbir olayı gerekçe göstererek bu projeyi ertelememek gerekiyor. Rasyonel altyapısı yok” dedi.

 KANDİL İÇİN KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ

Savunma Bakanı Nurettin Canikli’nin diğer mesajlarından öne çıkanlar ise şunlar:

SDG: PYD ve YPG’nin terör örgütü PKK’nın bir unsuru olduğu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde hâkim konumda oldukları yönündeki Türkiye’nin tezi büyük oranda kabul edilmiş durumda. ABD’nin PKK’sız SDG hedefi var ama realiteye uygun değil. SDG, PKK’nın kontrolü dışına çıkmadı. Bu yapının mutlaka dağıtılması gerekiyor.

KANDİL VE MAHMUR: NATO’da görüşülmedi. Terör unsurları barındırdığı için doğal hedef. Operasyon için kimseden izin almak durumunda değiliz.

DEMİRTAŞ VURGUSU: Son dönemde terör örgütlerinin saldırılarında artış var. Bunda bazı siyasilerin açıklamalarının payı olduğunu düşünüyoruz. Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrılarının payı olduğunu düşünüyoruz.

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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