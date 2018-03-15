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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerABD'den Menbiç açıklaması: Hâlâ anlaşmaya çalışıyoruz
Dünya ABD'den Menbiç açıklaması: Hâlâ anlaşmaya çalışıyoruz
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
15.03.2018 - 23:04, Son Güncelleme:

ABD'den Menbiç açıklaması: Hâlâ anlaşmaya çalışıyoruz

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
ABD'den Menbiç açıklaması: Hâlâ anlaşmaya çalışıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Ankara ile Washington’ın terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’nin Menbiç’ten çekilmesi için anlaştığı yönündeki açıklamalarına mesafeli yaklaştı. ‘Bizim anlayışımız bu değil’ diyen Sözcü Nauert, Türk hükümeti ile Menbiç’e ilişkin görüşmelerin sürdüğünü söylemekle yetindi. Nauert, elinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i kuşattığına dair haberleri teyit edecek bir bilgi olmadığını da söyledi.

HÂLÂ ANLAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Nauert, ‘Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu önceki ABD ile Menbiç’in YPG’den temizlenmesi konusunda anlaştıklarını söyledi. Sizin de anlayışınız bu yönde mi?’ şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

‘Bizim anlayışımız bu değil. Şu noktada Türk hükümetiyle pek çok görüşme yapıyoruz. Geçen hafta burada 1.5 gün süren toplantılar yapıldı. Hala Türkiye ile bir anlaşmaya varmak için çalışıyoruz.’

ATEŞKES AFRİN’İ KAPSIYOR ISRARI

TSK’nın Suriye’de Afrin’i kuşattığına ilişkin haberleri de değerlendiren Sözcü Nauert, şu anda ellerinde bunu doğrulayacak bir bilgi olmadığını kaydetti. ABD’nin Afrin’de olmadığını hatırlatan Nauert, ‘Ancak bu durum dikkati DEAŞ ile mücadeleden dağıtıyor’ diye yineledi.

Nauert’in yinelediği bir diğer husus da BM tarafından Suriye’de ilan edilen ateşkesin Afrin dahil bütün alanları kapsadığına ilişkin vurgu oldu. Nauert, ABD’nin bu yaklaşımında bir değişiklik olmadığını savundu.

BRUNSON İÇİN KESİNLEŞEN BİR CEZA YOK

İzmir’deki başsavcılığın FETÖ davasından tutuklu Amerikalı Pastör Andrew Brunson’a 35 yıl hapis cezası öngören iddianamesi de ABD Dışişleri Sözcüsüne yöneltilen sorular arasındaydı. Amerikan yönetiminin Brunson davasını yakından takip ettiğini hatırlatan Nauert, ‘Şu noktada kesinleşen bir ceza yok. O nedenle de hukuki sürecin önünde geçecek değerlendirmeler yapmak istemem’ dedi.

TÜRK KAHVESİ ESPRİSİ

Nauert Türkiye ile soruları yanıtlarken espriler yapmayı da ihmal etmedi. Çarşamba günü Washington’a İstanbul’dan aktarmalı olarak Türk Hava Yolları ile uçtuğunu anlatan Nauert, İstanbul’u değil sadece havalimanını gördüğünü belirtti. Bazı Türk gazetelerini okuduğunu söyleyen Nauert, ‘Uçakta Türk kahvesi de içtim ama normaldeki kadar koyu bir Türk kahvesi değildi. Bu konu üzerinde çalışmak isteyebilirler’ diyerek gazetecileri güldürdü.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.03.2018-2)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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