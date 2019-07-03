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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
03.07.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

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ABD'den Libya'da çıkan Amerikan silahlarına soruşturma

ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satılan silahların Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin elinde çıkmasına atıfta bulunarak, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, AA muhabirine, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Libya'da bulunan Amerikan yapımı silahlar konusunu araştırdıklarını belirten sözcü, "ABD menşeli savunma ekipmanlarının yanlış kullanımı konusunu çok ciddiye alıyoruz. Bu yöndeki haberlerin farkındayız ve ek bilgi toplamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca sözcü, "ABD menşeli savunma ekipmanları alanlardan, (silahların) son kullanım yükümlülüklerine uymalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki barış ve istikrarın sadece siyasi yollarla çözülebileceği vurgusu yapan sözcü, şunları kaydetti:

"Tüm taraflara, Trablus'un içinde ve çevresinde ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler'in (BM) siyasi arabuluculuğuna tabi olması çağrısında bulunuyoruz. ABD, BM Özel Temsilcisi Ghassan Salame ve Libya'daki BM Destek Misyonunun, gerginliğin daha fazla artmasına engel olmak ve tüm Libyalılar için güvenlik ve refah sağlayan bir yol haritası hazırlamak için yürüttüğü çabaları desteklemektedir."

Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Giryan kentinde Halife Hafter'e bağlı güçlere ait depolarda çok sayıda ABD yapımı silah ve mühimmat ele geçirmiş, Hafter güçlerince kullanılan ABD yapımı füzelerin görüntülerini paylaşmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce ABD'den söz konusu füzeleri satın aldığı biliniyor.

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