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    ABD'den Kuzey Kore'ye 'suikast yaptırımı'

    Hürriyet Haber
    07.03.2018 - 09:22 | Son Güncelleme:

    ABD'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyinin öldürülmesiyle ilgili olarak Kuzey Kore'ye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni yaptırım kararına Kim Jong-nam suikastı gerekçe gösterildi.

    "Kuzey Kore hükümeti, kimyasal savaş ajanı VX kullanarak Kuala Lumpur Havaalanı'nda Kim Jong-nam'ı öldürtmüştür." ifadesi kullanılan açıklamada, yaptırımın içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

    Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam, 13 Şubat 2017'de Malezya'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. İki kadın ajanın, havaalanında Kim Jong-nam'a zehirli iğneyle saldırı düzenlediği ifade edilmişti.

    Etiketler: son dakika , haberler
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