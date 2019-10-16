ABD'den kritik ziyaret
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretler var. Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brein bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşecek. Yarın ise ABD Başkan Yardımcısı Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo üst düzey görüşmelerde bulunacak.
Trump'ın A Takımı Türkiye'ye geliyor. Gündem Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı.
Heyetin başındaki isim Başkan Yardımcısı Mike Pence. Pence'e Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'brein, Dışişleri Bakanı Pompeo ve Suriye özel temsilcisi James Jeffrey de eşlik edecek.
Amerikan heyetinin kritik görüşmeleri yarın gerçekleşecek.
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle, son bir haftada, Washington-Ankara hattından karşılıklı açıklamalar gelmişti.
Amerika, "Harekat durdurulsun" mesajı verirken, Türkiye ise, meşru güvenlik gerekçeleriyle harekatın sürmesi gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yönelik ekonomik yaptırımlar açıklamış, Harekat sürerse, yaptırımların devamının gelebileceğini söylemişti.
ABD'li üst düzey heyetin Türkiye ziyaretine ilişkin Amerikan Ticaret Odası da açıklama yaptı.
Türkiye'nin ABD için önemli bir stratejik ve ticaret ortağı olduğu vurgulanan açıklamada, ilişkilerde yaşanan gerilimden endişe duyulduğu belirtildi. Bu durumun düzeltilmesinin her iki ülkenin de yararına olacağının altı çizildi.
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