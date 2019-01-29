ABD'den kritik Venezuela açıklaması
ABD'den Venezuela'ya ait maddi kaynaklarla ilgili bir açıklama yapıldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'deki Venezuela'nın mal varlıklarından bazılarının kontrolünün, Başkan Donald Trump tarafından 'Geçici Devlet Başkanı' olarak tanınan muhalif lider Juan Guaido'ya verildiği duyuruldu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 25 Ocak 2019 tarihinde New York'taki Fed veya diğer Amerikan bankalarında bulunan Venezuela hükümeti ya da Merkez Bankası'na ait hesaplarda yer alan bazı mal varlıklarının kontrolünün muhalif lider Juan Guaido'ya geçmesi için yetki verdiğine dair belge yayımlandı.
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