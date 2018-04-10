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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.04.2018 - 18:33, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD'den kritik hamle: Uçak gemileri yolda

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Son dakika... ABD'den kritik hamle: Uçak gemileri yolda

ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi. Öte yandan USS Theodore Roosvelt uçak gemisinin de Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan güney Çin Denizi'ne girdiği açıklandı.

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "USS Harry Truman" uçak gemisinin beraberindeki gemilerle yarın Norfolk limanından demir alacağı ve ABD’nin 5 ile 6’ncı filo bölgelerinde görev icra etmek üzere yola çıkacağı ifade edildi.

ALMAN FIRKATEYNİ DE KATILACAK

Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un eşlik edileceği belirtildi.  "USS Jason Dunham" ve "USS The Sullivans" destroyerlerinin de daha sonra gruba dahil olacağı belirtildi.

6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemi grubuna bir süre Alman Fırkateyni FGS Hessen’in
de eşlik edeceği kaydedildi.

“PLANLI BİR SEVKİYAT”

ABD yönetimi, Suriye rejiminin abluka altındaki Duma kasabasında kimyasal saldırı düzenlemesine cevap verme hazırlıkları yaparken USS Harry Truman uçak gemisi grubunun bölgeye sevkedilmesi, geminin Suriye’ye karşı muhtemel bir operasyona katılmak üzere gönderildiği yorumlarına neden oldu.
ABD Donanmasından yapılan açıklamada, söz konusu sevkiyatın “planlı bir sevkiyat” olduğu savunuldu.

USS Harry Truman uçak gemisi grubu, 2016 yılında DEAŞ ile mücadeleye destek vermek üzere Akdeniz’e gönderilmişti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NE DE UÇAK GEMİSİ

Öte yandan ABD Donanması'na bağlı USS Theodore Roosvelt uçak gemisinin Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde Çin ve kıyı komşusu ülkeler arasında egemenlik ihtilaflarına konu olan güney Çin Denizi'ne girdiği bildirildi.

Associated Press'in gemiden bildirdiği habere göre, USS Theodore Roosvelt Uçak Gemisi, müttefik ülke Filipinler'den generaller, sivil yetkililer ve gazetecilerden oluşan bir heyeti Güney Çin Denizi açıklarında misafir etti.

SAVAŞ UÇAKLARINDAN GÖZDAĞI

Muhrip gemi filosu eşliğinde seyreden uçak gemisinin pistinden gösteri amaçlı savaş uçakları kalktı.  ABD'nin Çin'in tek taraflı egemenlik ilan ettiği sularda savaş gemileri ve uçaklarıyla gövde gösterisi yapması Çin'e karşı bölgesel müttefiklerine destek olarak yorumlandı.

Dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta olmak üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunmuştu. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

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