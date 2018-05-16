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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
AA
16.05.2018 - 20:14, Son Güncelleme:

ABD'den Kim'in restine cevap: Neler olacağını göreceğiz

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ABD'den Kim'in restine cevap: Neler olacağını göreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yapılması planlanan görüşmeye ilişkin "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Trump, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Beyaz Saray'daki görüşmesi öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatı gerekçe gösteren Pyongyang'ın, Seul ile üst düzey görüşmeleri askıya alması ve Trump ile 12 Haziran'da yapılması planlanan görüşmenin de tehlikeye girebileceği uyarısında bulunmasını değerlendirdi.

"BİZE HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPILMADI"

Kendilerine Kuzey Kore'den herhangi bir bildirimde bulunulmadığını vurgulayan Trump, "Henüz bir şey görmedik, duymadık. Bize herhangi bir bildirim de yapılmadı. Neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmesinin olup olmayacağına ilişkin ısrarlı sorulara net bir yanıt vermekten kaçınan Trump, "Neler olacağını göreceğiz." yorumunu yapmakla yetindi.

ORTAK TATBİKAT SORUN OLDU

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatını "provokasyon" olarak niteleyerek, Güney Kore ile yüksek düzeyli müzakereleri askıya almıştı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında geçen ay yapılan görüşmenin devamı olan ve yarın sınırdaki Panmunjom ateşkes köyünde yapılması planlanan yüksek düzeyli görüşmelerin askıya alındığı bildirilmişti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın haberinde de "Güney Kore'de yapılan ve Kuzey Kore'yi hedef alan tatbikat, Panmunjom Deklarasyonu'na karşı çirkince bir meydan okuma ve Kore Yarımadası'ndaki olumlu siyasi gelişmeye yönelik kasıtlı bir askeri provokasyondur." ifadeleri kullanılmıştı.

Kuzey Kore ayrıca 12 Haziran'da Singapur'da Kim ile Trump arasında gerçekleşmesi planlanan zirvenin de iptal edilebileceği uyarısını yapmıştı. 

Kuzey Koreden flaş hamle... Görüşmeyi iptal etti
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