ABD’den Katar üssüne uzaktan kumanda
Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarda Patriot savunma sistemlerinin başarısız olması, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Pentagon, cumartesi günü Katar’daki üssünü ABD’den komuta etmeyi test etti.
ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde faaliyetleri geçici bir süre için durdurarak, Ortadoğu’daki askeri operasyonları ABD’deki bir askeri üsten yönetmeyi denediğini yazdı. Habere göre, cumartesi günü Katar’daki Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi bir günlüğüne faaliyetlerini durdurdu.
12 BİN 500 KM UZAKTAN
ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin tamamı 12 bin 500 kilometre uzaklıktaki Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Üssü’nden yönetildi. Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya kadar olan bölgedeki yaklaşık 300 uçak ABD’den komuta edildi. Bir gün sonra kontrol yeniden Katar’daki üsse verilirken sözkonusu eylemin her ay bir gün boyunca tekrar edeceği belirtildi. Patriot hava savunma sistemleri ile korunan üsse alternatif arama girişimlerinin İran ile gergin bir dönemde başlaması dikkat çekti. 14 Eylül’de Suudi Arabistan’a ait iki petrol tesisine düzenlenen saldırılarda Patriot’ların etkisiz kalması güvenlik açığı olarak yorumlanıyor. Drone ve füzelerin alçak irtifada yaptığı uçuşlar karşısında Patriot sisteminin zaafiyeti nedeniyle ABD’nin olumsuz bir senaryo karşısında önlem almak istediği belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın petrol üretimine darbe vuran saldırıyı Yemen’deki İran’ın desteklediği Husi milisleri üstlenmişti. Washington ise İran’ı sorumlu tutmuştu.
‘SÜRECİ HIZLANDIRDI’
Hürriyet’e konuşan Katarlı Ortadoğu uzmanı Ali Bakeer, ABD’nin hamlesinin ABD’nin bölgesel kontrolleri uzaktan sağlama konusundaki nihai hedefiyle uyuştuğunu ancak İran’dan gelen tehditlerin bunu hızlandırdığını ifade etti. Bakeer, “Katar’daki merkez Tahran’ın asimetrik tehditlerine karşı korunmasız olarak görülüyor” dedi.
BİLGİ NOTU
Başkent Doha’nın 30 km güneybatısındaki El Udeyd üssünde, ABD’nin, çoğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Pentagon, Ortadoğu faaliyetlerini buradan yürütüyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle