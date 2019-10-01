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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
01.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den Katar üssüne uzaktan kumanda

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ABD’den Katar üssüne uzaktan kumanda

Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırılarda Patriot savunma sistemlerinin başarısız olması, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri planlarını gözden geçirmesine neden oldu. Pentagon, cumartesi günü Katar’daki üssünü ABD’den komuta etmeyi test etti.

ABD merkezli Washington Post gazetesi, ABD’nin Katar’daki El Udeyd Hava Üssü’nde faaliyetleri geçici bir süre için durdurarak, Ortadoğu’daki askeri operasyonları ABD’deki bir askeri üsten yönetmeyi denediğini yazdı. Habere göre, cumartesi günü Katar’daki Birleşik Hava ve Uzay Operasyonları Merkezi bir günlüğüne faaliyetlerini durdurdu.

12 BİN 500 KM UZAKTAN

ABD’nin bölgedeki faaliyetlerinin tamamı 12 bin 500 kilometre uzaklıktaki Güney Carolina eyaletindeki Shaw Hava Üssü’nden yönetildi. Kuzey Afrika’dan Güney Asya’ya kadar olan bölgedeki yaklaşık 300 uçak ABD’den komuta edildi. Bir gün sonra kontrol yeniden Katar’daki üsse verilirken sözkonusu eylemin her ay bir gün boyunca tekrar edeceği belirtildi. Patriot hava savunma sistemleri ile korunan üsse alternatif arama girişimlerinin İran ile gergin bir dönemde başlaması dikkat çekti. 14 Eylül’de Suudi Arabistan’a ait iki petrol tesisine düzenlenen saldırılarda Patriot’ların etkisiz kalması güvenlik açığı olarak yorumlanıyor. Drone ve füzelerin alçak irtifada yaptığı uçuşlar karşısında Patriot sisteminin zaafiyeti nedeniyle ABD’nin olumsuz bir senaryo karşısında önlem almak istediği belirtiliyor. Suudi Arabistan’ın petrol üretimine darbe vuran saldırıyı Yemen’deki İran’ın desteklediği Husi milisleri üstlenmişti. Washington ise İran’ı sorumlu tutmuştu.

‘SÜRECİ HIZLANDIRDI’

Hürriyet’e konuşan Katarlı Ortadoğu uzmanı Ali Bakeer, ABD’nin hamlesinin ABD’nin bölgesel kontrolleri uzaktan sağlama konusundaki nihai hedefiyle uyuştuğunu ancak İran’dan gelen tehditlerin bunu hızlandırdığını ifade etti. Bakeer, “Katar’daki merkez Tahran’ın asimetrik tehditlerine karşı korunmasız olarak görülüyor” dedi.

BİLGİ NOTU

Başkent Doha’nın 30 km güneybatısındaki El Udeyd üssünde, ABD’nin, çoğu hava kuvvetlerine mensup 10 binden fazla askeri bulunuyor. Pentagon, Ortadoğu faaliyetlerini buradan yürütüyor.

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