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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
20.03.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

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ABD'den itiraf: Çin ve Rusya'nın o silahlarına karşı savunmamız yok

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Senato'da yaptığı konuşmada, Rusya'nın elinde düşük tesirli nükleer silah fırlatmak için 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uçağının bulunduğunu belirterek, ülkesinin düşük tesirli nükleer silah platformlarının sayısının artırılması gerektiğini söyledi.

Orgeneral Hyten, 2019 mali yılı için Stratejik Kuvvetler Komutanlığı için ayrılan bütçe konusunda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu.

ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma Bakanlığının denizde konuşlandırmak üzere düşük tesirli nükleer silah inşa etme planına ilişkin soruları değerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahların Rusya'dan hissedecekleri tehdit üzerine geliştirileceğini belirtti.

ABD'li komutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000 yılında ülkesinin nükleer doktrininin, "bir düşmana karşı üstün gelmek için konvansiyonel savaşlarda düşük tesirli nükleer kullanmak" üzerine kurguladığını söylediğini hatırlattı. Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu.

ABD’nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap olduğunu savundu. ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.

RUSYA'DA 11 TANE VAR
Orgeneral Hyten, ABD’nin söz konusu düşük tesirli nükleer silah platformları konusunda Rusya'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti. Hyten, "Rusya'nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak. Uçak bu tür tehditlerle mücadele etmek için doğru yerlere konumlandırılabilir. Ancak bu (tehditle mücadele etmek), uçakla aynı zamanda oldukça zor. Uçak yasak bir sahada savaşarak geçmek zorunda." dedi.

ABD'nin az sayıda düşük tesirli nükleer silah yapmasının, Rusya ile ABD arasında imzalanmış anlaşma sınırlarını aşmayacağını belirten Hyten, ABD'nin denizaltılardan büyük nükleer silahlar yerine küçük nükleer silahlar taşıyabilecek şekilde modernize edileceğini kaydetti.

RUSYA VE ÇİN'İN HİPERSONİK SİLAHLARINA KARŞI SAVUNMASIZ
ABD'li general, "Rusya ve Çin çok saldırgan bir şekilde hipersonik silahlar geliştirme peşinde" ifadelerini kullanırken, ülkesinin bu silahlara karşı koyacak savunma silahlarının bulunmadığını savundu.

Rusya veya Çin'in bu silahları ABD’ye karşı kullanması durumunda ABD'nin nasıl cevap vereceğine ilişkin bir soruya ise Hyten, "Bu oldukça zor. Bizim savunmamız caydırıcılığımızdır. Bu silahların bize karşı kullanılması durumunda savunma anlamında bir şeyimiz yok. Dolayısıyla bizim savunmamız üçlü nükleer kapasitemizden (hava, kara ve denizde konuşlu silahlar) oluşan caydırıcı gücümüz olacaktır." yanıtını verdi.

 

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