ABD'den İstiklal Marşı mesajı
ABD Büyükelçiliği, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yılı anısına Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verildi:
"İstiklal Marşı’ının kabulünün 98. yılında, ABD’nin Adana Konsolosluğu’ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 12 Mart 1921’de kabul edilen #İstiklâlMarşı'nın yazarı #MehmetAkifErsoy'u saygıyla anıyoruz. "
İstiklal Marşı’ının kabulünün 98. yılında, ABD’nin Adana Konsolosluğu’ndan Jakob Curatola-Wozniak, bugünün onuruna İstiklal Marşı’nı seslendirdi. 12 Mart 1921’de kabul edilen #İstiklâlMarşı'nın yazarı #MehmetAkifErsoy'u saygıyla anıyoruz. Video: https://t.co/JsCRy8Uzdf— US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) March 12, 2019
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