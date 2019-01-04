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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Depo Photos
04.01.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

ABD’den İsrail’in F-16 satışına onay çıkmadı

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ABD’den İsrail’in F-16 satışına onay çıkmadı

İsrail'in 12 adet ikinci el F-16 uçağını Hırvatistan’a satması konusunda sorun çıktı. ABD, bu uçaklarda bulunan kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye satılmamasını talep ederek satışa karşı çıktı.

Hırvatistan'ın İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın almasına ABD onay vermedi.

Hırvatistan'ın daha önce İsrail ile anlaşmasına rağmen ABD'nin, kendilerine ait teknolojinin üçüncü bir ülkeye satılmamasını talep etmesi, uçak ihalesini iptal aşamasına kadar getirdi.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, uçak satın alımı konusunda İsrail ile ABD arasında problem ortaya çıktığını belirterek, sorunun uçaklardaki teknolojinin üçüncü bir ülkeye transferi noktasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklandığını söyledi.

İki yıl süren görüşmelerin ardından bugün gelinen noktada ABD tarafının kendilerine ait teknolojinin transferi nedeniyle sorun çıkardığını aktaran Plenkovic, "ABD ile İsrail'in nihai ve net kararını bekliyoruz. Sonra biz de kararımızı vereceğiz." ifadesini kullandı.

Plenkovic, sadece daha önce Hırvatistan Savunma Bakanlığına bağlı uzman ekibin onaylandığı teklif çerçevesinde ihalenin gerçekleşebileceğini, farklı bir durumun söz konusu olması halinde ihalenin Hırvat tarafınca iptal edileceğini ifade etti.

Plenkovic, seçtikleri uçaklar ile nihai aşamada ellerine geçebilecek uçakların farklı olması durumunda hükümetin hiçbir ikilemde kalmadan satın alımı iptal edeceğini vurguladı.

“11 OCAK'A KADAR İSRAİL'E SÜRE TANIDIK”

Öte yandan, Hırvatistan Savunma Bakanı Damir Krsticevic de İsrail'in ABD ile arasındaki meseleyi çözmekle yükümlü olduğunu, 11 Ocak'a kadar İsrail'e süre tanıdıklarını aktardı.

Hırvatistan Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi, 27 Mart 2018'deki toplantısında, İsrail'den 12 adet ikinci el F-16 savaş uçağı satın alınmasını onaylamış, bu karar hükümet tarafından da onaylanmıştı. Uçakların ilk ikisinin 2020'de, altısının 2021'de, son dördünün de 2022'de teslim edilmesi öngörülüyordu.

500 milyon dolarlık ihale kapsamında, Hırvat pilot ve mühendislerin İsrailliler tarafından eğitilmesi planlanıyordu.

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