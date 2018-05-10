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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
WASHINGTON (AA)
10.05.2018 - 19:41, Son Güncelleme:

ABD ve İsrail'den sert tepki: 'İran kırmızı çizgiyi aştı'

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ABD ve İsrail'den sert tepki: 'İran kırmızı çizgiyi aştı'

ABD yönetimi, Suriye topraklarından İsrail'e roket saldırısı düzenlediği gerekçesiyle İran yönetimini kınayarak, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın çizgiyi aştığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron isetaraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yazılı açıklama yaparak İran yönetimini kınadı.

Sanders, açıklamasında, "ABD, İran rejiminin Suriye'den düzenlediği ve İsrail vatandaşlarını hedef alan provokatif roket saldırılarını kınıyor ve İsrail'in kendini savunma hakkını savunuyor" ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Açıklamada, İran'ın Suriye'de roket ve füze sistemlerine sahip olmasının kabul edilemez ve tüm Ortadoğu için oldukça tehlikeli olduğuna dikkat çekilerek, "İran Devrim Muhafızları, pervasız eylemlerinin tüm sorumluluğunu taşımaktadır. İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah da dahil onun askeri uzantılarına daha fazla provokatif adımlar atmamaları çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

İSRAİL: İRAN ÇİZGİYİ AŞTI

Suriye’de yaşanan İran-İsrail gerilimi tırmanmaya devam ediyor. Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayan İsrail’den yeni bir açıklama geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in roket saldırıları yaparak “kırmızı çizgiyi aştığını” söyledi.

Saldırıya karşılık verdiklerini ifade eden Netanyahu, Suriye'deki İran hedeflerine karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini söyledi. Netanyahu, İsrail'in İran'ın roketlerini havada engellediğini belirterek, İsrail’in İran'ın Suriye'de kendisini askeri olarak güçlendirmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

ALMANYA VE FRANSA: GERİLİMİ DÜŞÜRÜN

Almanya'nın Hollanda Belçika sınır üçgeninde bulunan ve Aachen kentinden düzenlenen Uluslararası Şarlman Ödülü törenine katılarak bu yılki Şarlman ödülüne layık görülen Emmanuel Macron ile bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel, son olarak Suriye'de yaşanan gerginlikle ilgili olarak iki lider ödül töreni öncesi bir araya gelerek Suriye'deki son durumu değerlendirdiler. Her iki lider İsrail'in Suriye’yi hedef alan saldırılarından kaygı duyulduğu, bölgede temkinli olma ve gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

Merkel, Şarlman Ödül töreninde yaptığı konuşmada İsrail ile İran arasında yaşanan durumun son derece karmaşık bir hal aldığını belirterek taraflara sağduyu çağrısı yaptı. Merkel, "Son saatlerde tırmanan gerilimin durumun savaş veya barış meselesine dönüştüğünü gösterdiğini” söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı. İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. 

İsrail, İran Devrim Muhafızlarına ait hedeflere karşı Suriye'de çok büyük bir operasyon gerçekleştirmişti.

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