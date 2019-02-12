ABD'den İran'a açık tehdit! İran'dan jet cevap...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD'den İran'a açık tehdit! İran'dan jet cevap...
GeriDünya ABD'den İran'a açık tehdit! İran'dan jet cevap...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
12.02.2019 - 01:50, Son Güncelleme:

ABD'den İran'a açık tehdit! İran'dan jet cevap...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'den İran'a açık tehdit! İran'dan jet cevap...

ABD Başkanı Donald Trump, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik olarak, "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD yönetimine İran'a yönelik "başarısız" politikalarını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İran yönetimi için sert değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Trump, paylaşımında, İran yönetimine atfen, "40 yıllık yolsuzluk, baskı ve terör. İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." ifadesini kullandı.

BOLTON'DAN AÇIK TEHDİT

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etti.
İran'ın kendi halkını ve bölgesindeki ülkeleri "terörize" ettiğini savunan Bolton, "İran, kürenin her yerindeki insanların gözünü korkutmak için hala nükleer silahlar elde etme peşinde." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 1 dakikalık videoda İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Orta Doğu'da "uluslararası terörizmin ana finansörü olmayı sürdürdüğünü" iddia eden Bolton, Tahran'ın amaçlarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bolton, "Belki de en kötüsü İran halkı ciddi sıkıntı çekiyor, işsizlik oranı rekor seviyelerde, enflasyon tüm zamanların en üst seviyesinde ve İran yerel parası yerlerde sürünüyor. Bundan sonra kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

İran karşıtı şahin görüşleriyle bilinen Bolton, önceki mesajlarında da açık bir şekilde İran yönetimini tehdit etmiş ve bu ülkeye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de ülkesini geri çekmiş ve İran'a yönelik çok sayıda ekonomik yaptırım kararı almıştı.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik suçlamalarına yanıt verdi.

ABD'nin 40 yıldır izlediği politikanın başarısızlıkla sonuçlandığını savunan Zarif, "40yıllıkbaşarısızlık" etiketini eklediği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İranlıların asla teslimiyete dönmeyeceğini kabulde, ABD politikasını gerçeğe uyarlamada, İran'ı kan ve servet yoluyla istikrarsızlaştırmada 40 yıllık başarısızlık. Donald Trump'ın, 40 yıllık yanlış seçimlerden sonra ABD'nin başarısız politikalarını gözden geçirme zamanı geldi."

ABD Başkanı Trump, 40. yıl dönümünü kutlayan İran yönetimine yönelik Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İran'daki rejim sadece 40 yıllık bir başarısızlık üretti. İran halkı daha parlak bir geleceği hak ediyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da Beyaz Saray'ın Twitter hesabından paylaşılan video mesajında İran yönetimini açıktan tehdit etmişti. İran'ın Suriye, Irak, Yemen ve Orta Doğu'da "uluslararası terörizmin ana finansörü olmayı sürdürdüğünü" iddia eden Bolton, "Bundan sonra kutlayacak çok fazla yıl dönümünüzün kaldığını sanmıyorum." ifadesini kullanmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması