ABD’den İncirlik’te ‘Kalıcıyız’ ihalesi

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Adana’daki İncirlik üssündeki tesislerini genişletmek için ihale verdiği ortaya çıktı. 95 milyonluk ihaleyi 8 Türk şirketi aldı. İhale, tam da Türkiye’nin ABD’nin olası yaptırımlarına karşı İncirlik’in kapatılabileceğini gündeme getirdiği bir döneme denk geldi.

17 TEKLİF ALINMIŞ

Pentagon, internet sitesinde altyapının genişletilmesiyle ilgili ihaleyi verdiği 8 Türk şirketinin de adını açıkladı. Henüz belirsiz büyüklükte bir alanın inşası için imzalanan anlaşma, altyapı gereksinimlerinin kısmi ve tam tasarımlarını kapsıyor. İnşaat için çoklu disiplinlerden faydalanacağı belirtilirken, bu bağlamda Türkiye’deki birimlerin de destekleneceği bildirildi. Anlaşmanın, ABD ve Türkiye arasında imzalanan Savunma Ekonomisi İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yapıldığı, bu konuda 17 taslak teklif alındığı da belirtildi.

2024 SONU TESLİM

Üste yapılması planlanan inşaatların, 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Pentagon’un resmi internet sitesinde, anlaşma tarihi 23 Aralık olarak paylaşıldı. Anlaşmada yer alan Türk inşaat şirketlerinin adı da şu şekilde sıralanıyor: Aytekin Serol, Emta İnşaat, Bor İnşaat, Kırnak İnşaat, Kuryapı Sağlık, Santes, Serka ve Set Dış Ticaret.

RUS BASINI YORUMLADI

Sürpriz haber Rus haber ajansları tarafından, “Ankara ile Washington arasında sorun yaşanmasına rağmen, anlaşılan o ki, İncirlik devam edecek” yorumuyla servis edildi.