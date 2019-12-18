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Dünya
18.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den İncirlik ve Kürecik yanıtı: ‘Mevkidaşımla konuşmam gerekir’

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ABD’den İncirlik ve Kürecik yanıtı: ‘Mevkidaşımla konuşmam gerekir’

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtemel ABD yaptırımlarına karşılık İncirlik ve Kürecik üslerinin kapatılabileceğine yönelik açıklamalarına ABD’den ilk yanıt geldi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Bu konu daha önce bana gelmedi. Ben de ilk kez gazetelerden gördüm ve dolayısıyla bundan tam olarak ne kastettiklerini ve ne ölçüde ciddi olduklarını mevkidaşım ile konuşmam gerekir” dedi. Lüksemburg’dan dönüşünde gazetecilere konuşan Esper, “Tabii öncelikle onların egemen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Dolayısıyla NATO veya yabancı kuvvetleri kendi topraklarında barındırma veya barındırmama konusunda doğal hakları var. Ancak dediğim gibi, bunda ciddi iseler bu bir ittifak (NATO) meselesi olur, ittifaka olan bağlılığınızla ilgilidir” görüşünü dile getirdi.

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