ABD’den iki skandal karar
1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ile Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtı nedeniyle yaptırımlar öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.
"Ermeni soykırımını anmanın ABD politikası olduğu, soykırımı inkâr çabalarının reddedildiği ve bu konuda eğitimin desteklendiği" ifade edilen tavsiye niteliğindeki karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu karar 405 ‘evet’e karşı 11 ‘hayır’ oyu ile geçti. Benzer tasarı 2010’da da gündeme gelmiş, Türkiye’nin tepkisi üzerine dönemin başkanı Barack Obama’nın devreye girmesiyle Temsilciler Meclisi’nde oylanmamıştı.
Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısı ise 400 ‘evet’e karşı 16 ‘hayır’ ile kabul edildi. Tasarı sonraki aşamada Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da ele alınacak. Burada da kabul edilmesi halinde son onay için ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gidecek. Trump’ın veto yetkisi bulunuyor. Pakette Suriye operasyonuyla ilgili Türk yetkililere vize verilmemesi ve varsa ABD’deki varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar yer alıyor. Ayrıca Türk savunma sanayi ve Halkbank da hedef alınıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni tasarısının kabulünün ardından “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekillere tepki gösterdi.
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