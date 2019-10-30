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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Razi CANİKLİGİL/WASHINGTON
30.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den iki skandal karar

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
ABD’den iki skandal karar

1915 Ermeni olaylarının soykırım olarak tanınmasını öngören karar tasarısı ile Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı harekâtı nedeniyle yaptırımlar öngören yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

"Ermeni soykırımını anmanın ABD politikası olduğu, soykırımı inkâr çabalarının reddedildiği ve bu konuda eğitimin desteklendiği" ifade edilen tavsiye niteliğindeki karar tasarısının bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu karar 405 ‘evet’e karşı 11 ‘hayır’ oyu ile geçti. Benzer tasarı 2010’da da gündeme gelmiş, Türkiye’nin tepkisi üzerine dönemin başkanı Barack Obama’nın devreye girmesiyle Temsilciler Meclisi’nde oylanmamıştı.

Türkiye’ye yaptırım öngören yasa tasarısı ise 400 ‘evet’e karşı 16 ‘hayır’ ile kabul edildi. Tasarı sonraki aşamada Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’da ele alınacak. Burada da kabul edilmesi halinde son onay için ABD Başkanı Donald Trump’ın önüne gidecek. Trump’ın veto yetkisi bulunuyor. Pakette Suriye operasyonuyla ilgili Türk yetkililere vize verilmemesi ve varsa ABD’deki varlıklarının dondurulması gibi yaptırımlar yer alıyor. Ayrıca Türk savunma sanayi ve Halkbank da hedef alınıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni tasarısının kabulünün ardından “utanç verici bir karar” diyerek ABD’li vekillere tepki gösterdi.

Razi CANİKLİGİL
Razi CANİKLİGİL
rcanikligil@hurriyet.com.tr
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