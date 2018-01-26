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    ABD'den iki koalisyon askeri öldü iddiasına yanıt

    Hürriyet Haber
    26.01.2018 - 15:08 | Son Güncelleme:

    ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Ryan Dillon Afrin'de iki koalisyon askeri öldü iddialarına yanıt verdi. Haberleri yalanlayan Dillon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile ilgili 'partnerimiz' dedi.

    DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için de “partner” ifadesini kullandı.

    Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında “Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir.” ifadelerini kullandı. 


     

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    Etiketler: ABD
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